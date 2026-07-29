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Rusia îl dă în urmărire internațională pe fondatorul Telegram, Pavel Durov

Cofondatorul Telegram, Pavel Durov, este acuzat de Federația Rusă de terorism. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), a anunțat, miercuri, că lui Durov i-a fost adusă la cunoștință acuzația de complicitate la activități teroriste.
Rusia îl dă în urmărire internațională pe fondatorul Telegram, Pavel Durov
Foto: Captură Video
Daiana Rob
29 iul. 2026, 09:48, Știri externe
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Dacă i s-ar dovedi vinovăția, ar putea fi condamnat la închisoare pe viață în Rusia, a declarat pentru TASS avocatul său, Vladimir Zherebenkov.

A fost inițiată procedura de emitere a unui mandat internațional de arestare pentru Pavel Durov, de către Rusia, în legătură cu acuzațiile de complicitate la terorism, precizează FSB.

Cofondatorul Telegram, ar putea fi arestat în absență pe teritoriul Federației Ruse, acest lucru fiind necesar pentru extrădarea sa, precizează avocatul.

Cine este Pavel Durov?

Durov, în vârstă de 41 de ani, este născut în Sankt Petersburg. El a fondat, în 2007, rețeaua VKontakte, devenind foarte populară în Rusia. Autoritățile ruse au făcut presiuni ca Durov să ofere acces la datele din conturile activiștilor pro-democrație ucraineni în 2014. El a refuzat acest lucru, potrivit Al Jazeera.

Guvernul rus a întărit controlul asupra internetului, iar aliații președintelui Vladimir Putin au început să preia controlul asupra VKontakte. Durov și-a vândut participația în platformă în 2014 și a părăsit țara, după cum a declarat acesta într-un interviu realizat de jurnalistul american, Tucker Carlson.

Telegram, folosită de autoritățile din Ucraina

Telegram a fost lansată în 2013, când Durov avea 28 de ani. Platforma le permite utilizatorilor să trimită mesaje, fotografii și fișiere de dimensiuni mari, precum și să creeze grupuri de „până la 200.000 de persoane sau canale pentru difuzarea de conținut către un public nelimitat”.

De la înființare, platforma a cunoscut o creștere fulminantă a popularității; în prezent, numără aproape un miliard de utilizatori activi și s-a impus ca un instrument important de comunicare în zonele de conflict, inclusiv în cadrul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Prin intermediul aplicației, autoritățile ucrainene, serviciile, politicienii și chiar reprezentanții guvernelor regionale transmit publicului informații de interes public, referitoare la război.

Echipa de dezvoltare a aplicației Telegram își are sediul în prezent în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Într-un comunicat mai vechi, Telegram afirma că Durov „susține Telegram atât financiar, cât și ideologic”. Platforma se distanțează în mod expres de „cenzura motivată politic”, însă precizează că blochează „boții și canalele teroriste”.

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