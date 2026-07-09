Un cuplu care a recunoscut că a spionat pentru Rusia a fost condamnat la zece ani de închisoare de un tribunal din Polonia

Activistul de opoziție rus Igor Rogov a fost condamnat joi la șapte de închisoare de către un tribunal din Polonia, după ce el a recunoscut că a transmis Serviciului Federal de Securitate din Moscova informații sensibile despre alți disidenți ruși.

Tribunalul din Sosnowiec l-a găsit pe Rogov vinovat de spionaj în favoarea FSB în perioada februarie-august 2022, scrie POLITICO.

Cum acționa bărbatul

Igor Rogov a colectat informații despre disidenții ruși care locuiesc în Polonia, despre oficialii polonezi, personalul universitar și organizațiile care îi ajută să se stabilească în exil.

„Trebuia să… cunosc oameni noi și, în cele din urmă, să informez Serviciul Federal de Securitate despre tot”, a declarat Rogov anchetatorilor, potrivit presei poloneze.

Pe lângă acuzațiile de spionaj, Rogov a fost condamnat și pentru faptul că ar fi participat la o operațiune separată din 2024, care implica transportul de materiale explozive prin Polonia. Pachetul a fost interceptat într-un depozit al unei firme de curierat înainte de a ajunge la destinație, potrivit anchetatorilor.

Instanța a condamnat-o și pe soția lui Igor, Irina Rogova, la trei ani de închisoare, după ce ea a ajutat la transmiterea informațiilor către ofițerii serviciilor secrete ruse.

Potrivit TVP World, cei doi soți au fost arestați în 2024, la câteva luni după ce li s-a acordat statutul de refugiat în Polonia. Procesul a început în luna ianuarie a acestui an și s-a desfășurat cu ușile închise.

Verdictul vine în contextul în care Polonia militează pentru o abordare europeană mai dură față de cetățenii ruși.