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Psiholog: Dacă partenerul îți spune des aceste patru fraze, relația ar putea fi în pericol

Anumite expresii repetate frecvent într-o relație pot semnala o distanțare emoțională între parteneri, avertizează psihologul Ana María Sepé. Potrivit specialistei, există patru fraze care, atunci când devin obișnuite în comunicarea de cuplu, pot indica probleme serioase și chiar pierderea sentimentelor.
Psiholog: Dacă partenerul îți spune des aceste patru fraze, relația ar putea fi în pericol
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 09:12, Știrile zilei
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Există semne vizibile când o relație se strică, dar și unele care se ascund în limbajul de zi cu zi. Ana María Sepé, psiholog citat de as.com, spune că anumite fraze, repetate des, pot indica o ruptură emoțională reală.

Nu sunt insulte, nu sunt certuri, sunt replici obișnuite care, în timp, dezvăluie distanța dintre doi oameni.

„Suntem foarte diferiți” – provocare sau scuză?

Această frază nu este în sine un semn rău. Poate fi un punct de plecare pentru a lucra la relație, pentru a împărți activități noi sau pentru a accepta spațiul personal al celuilalt. Devine îngrijorătoare atunci când se repetă des și funcționează mai mult ca o justificare decât ca o invitație la dialog.

„Nu am timp” – când prioritățile nu te mai includ

Viața de cuplu înseamnă alegeri constante. Dacă partenerul refuză în mod repetat să facă un efort minim – să schimbe un program, să elibereze o după-amiază sau să planifice ceva împreună – ceva s-a schimbat. Experta subliniază că atunci când vrei cu adevărat, găsești întotdeauna timp.

„Nu am chef” sau „mă plictisesc” – semnalul cel mai subtil

O zi de oboseală sau un plan nepotrivit sunt normale în orice relație. Devine o problemă atunci când refuzul devine un tipar.

„Plictiseala îndelungată într-o relație poate fi un semn că ați încetat să vă mai distrați împreună, că nu mai împărtășiți vise și dorințe și, prin urmare, vă simțiți foarte singuri”, explică Ana María Sepé.

Insulta – linia pe care iubirea nu o traversează

Dacă într-o ceartă partenerul recurge la insulte directe, experta este tranșantă: iubirea nu mai este acolo. Poate a existat cândva, dar în acel moment a dispărut. Niciun context nu justifică umilirea celui de lângă tine.

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