„Sunt bine”, „Cum vrei tu” – de ce aceste replici distrug relațiile pe termen lung

Unele dintre cele mai distructive replici dintr-o relație nu sunt țipetele sau jignirile. Sunt frazele aparent banale, rostite cu un ton anume, care lasă partenerul confuz și pe defensivă. Terapeuți specializați în relații de cuplu explică ce se ascunde în spatele lor.
Agresivitatea pasivă apare când nu ne simțim în siguranță să spunem direct ce simțim, conform huffingtonpost.co.uk.
Terapeuta Tara Rullo explică: în spatele comentariilor acide se ascund emoții vulnerabile – tristețe, singurătate, teamă sau nevoia de conexiune.
Aceste replici nu abordează niciodată direct o nevoie reală. Cel care le rostește rămâne neînțeles. Cel care le primește se simte constant criticat, fără să poată răspunde clar. Psihologul Alexandra Solomon descrie efectul ca pe o eroziune lentă a intimității. Terapeuta Elizabeth Earnshaw folosește cuvântul „coroziv”.
Cuvintele spun un lucru, tonul spune altul. Partenerul simte că ceva nu e în regulă, dar nu știe ce. Solomon recomandă să te corectezi imediat: „De fapt, nu sunt bine. Mă simt supărat/trist”.
Este una dintre cele mai îngrijorătoare replici, potrivit lui Rullo. Subtextul – „trebuie să fie frumos să nu faci nimic în timp ce eu mă ocup de toate” – transmite dispreț. Disprețul este considerat cel mai puternic predictor al destrămării unei relații.
Transformă o problemă concretă într-un referendum asupra valorii personale. Conversația reală este blocată. Earnshaw o numește „jocul cronic al victimei”.
Terapeutul Zach Brittle identifică cuvântul „ar trebui” ca un semnal frecvent al pasiv-agresivității. Varianta mai sănătoasă: „Mi-ar plăcea foarte mult să…” în loc de „Ar trebui să știi că…”
Poate fi prezentată ca o glumă, dar transmite superioritate și ridiculizare. Rullo avertizează că acest tip de atmosferă, dacă devine tipar, este greu de reparat.
Comparația cu cupluri din exterior e o formă indirectă de a spune: „De ce nu poți tu?” Partenerul va reacționa defensiv în loc să audă nevoia reală.
Retragere emoțională mascată în aparentă indiferență. Earnshaw recomandă să fii direct: „Nu mă încântă această opțiune. Hai să căutăm o soluție care să ne convină amândurora”.
Toți experții recomandă același lucru: identifică ce simți cu adevărat, apoi spune-o direct. Folosește fraze de tipul „Mă simt…” și „Am nevoie de…”.
Solomon subliniază că agresivitatea pasivă nu este o trăsătură de personalitate. Este o lipsă de abilități pe care oricine le poate învăța.