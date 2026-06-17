„Sunt bine”, „Cum vrei tu” – de ce aceste replici distrug relațiile pe termen lung

Unele dintre cele mai distructive replici dintr-o relație nu sunt țipetele sau jignirile. Sunt frazele aparent banale, rostite cu un ton anume, care lasă partenerul confuz și pe defensivă. Terapeuți specializați în relații de cuplu explică ce se ascunde în spatele lor.

Agresivitatea pasivă apare când nu ne simțim în siguranță să spunem direct ce simțim, conform huffingtonpost.co.uk.

Terapeuta Tara Rullo explică: în spatele comentariilor acide se ascund emoții vulnerabile – tristețe, singurătate, teamă sau nevoia de conexiune.

De ce sunt periculoase frazele pasiv-agresive în cuplu?

Aceste replici nu abordează niciodată direct o nevoie reală. Cel care le rostește rămâne neînțeles. Cel care le primește se simte constant criticat, fără să poată răspunde clar. Psihologul Alexandra Solomon descrie efectul ca pe o eroziune lentă a intimității. Terapeuta Elizabeth Earnshaw folosește cuvântul „coroziv”.

„Sunt bine” / „E în regulă”

Cuvintele spun un lucru, tonul spune altul. Partenerul simte că ceva nu e în regulă, dar nu știe ce. Solomon recomandă să te corectezi imediat: „De fapt, nu sunt bine. Mă simt supărat/trist”.

„Trebuie să fie frumos”

Este una dintre cele mai îngrijorătoare replici, potrivit lui Rullo. Subtextul – „trebuie să fie frumos să nu faci nimic în timp ce eu mă ocup de toate” – transmite dispreț. Disprețul este considerat cel mai puternic predictor al destrămării unei relații.

„Cred că pur și simplu nu pot face nimic cum trebuie”

Transformă o problemă concretă într-un referendum asupra valorii personale. Conversația reală este blocată. Earnshaw o numește „jocul cronic al victimei”.

„N-ar trebui să fiu nevoit să întreb”

Terapeutul Zach Brittle identifică cuvântul „ar trebui” ca un semnal frecvent al pasiv-agresivității. Varianta mai sănătoasă: „Mi-ar plăcea foarte mult să…” în loc de „Ar trebui să știi că…”

„Uau, ia te uită cine s-a hotărât în sfârșit să ajute”

Poate fi prezentată ca o glumă, dar transmite superioritate și ridiculizare. Rullo avertizează că acest tip de atmosferă, dacă devine tipar, este greu de reparat.

„Partenerul altcuiva face întotdeauna asta”

Comparația cu cupluri din exterior e o formă indirectă de a spune: „De ce nu poți tu?” Partenerul va reacționa defensiv în loc să audă nevoia reală.

„Cum vrei tu”

Retragere emoțională mascată în aparentă indiferență. Earnshaw recomandă să fii direct: „Nu mă încântă această opțiune. Hai să căutăm o soluție care să ne convină amândurora”.

Cum poți comunica altfel?

Toți experții recomandă același lucru: identifică ce simți cu adevărat, apoi spune-o direct. Folosește fraze de tipul „Mă simt…” și „Am nevoie de…”.

Solomon subliniază că agresivitatea pasivă nu este o trăsătură de personalitate. Este o lipsă de abilități pe care oricine le poate învăța.