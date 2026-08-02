Atacuri asupra a trei rafinării de petrol rusești și a unei nave sancționate

Rafinăriile „procesează milioane de tone de petrol în fiecare an” și sunt situate la aproape 1.600 km (994 mile) de Ucraina, a declarat președintele Ucrainei. Agenția de știri online rusă Astra a relatat sâmbătă că o dronă ucraineană a incendiat o rafinărie de petrol din Ufa, capitala Bashkortostanului, potrivit The Guardian.

O navă container rusească sancționată, Yanina, s-a scufundat în Marea Neagră după ce a fost lovită de drone ucrainene, a declarat Zelenski, care a inclus nava printre „facilitățile care susțin efortul de război”.

Compania nucleară de stat rusă, Rosatom, a cărei filială de transport maritim FESCO operează nava, a susținut că nava transporta „bunuri civile”, cum ar fi alimente congelate și materiale de construcții.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat sâmbătă că la centrala nucleară ucraineană de la Zaporijia a fost întrerupt curentul electric timp de aproape două ore, pentru a 23-a oară de la invazia rusă la scară largă. Centrala este ocupată ilegal de Rusia și nu funcționează, dar are nevoie de energie electrică din exterior pentru a alimenta sistemele de răcire care mențin siguranța materialelor sale nucleare.