Lovituri aeriene în jurul centralei nucleare de la Zaporojia. Rușii susțin că unitatea a rămas fără o sursă de energie electrică

Rușii îi acuză pe ucraineni că au provocat întreruperea alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Zaporojia, potrivit Sky News. Este vorba de una dintre cele două surse de alimentare cu electricitate. Aceasta s-a întrerupt în urma unui atac ucrainean, susțin rușii.

De asemenea, atacul a cauzat suspendarea temporară a alimentării cu căldură a clădirilor rezidențiale din zona de nord-vest a orașului Enerhodar. Acuzațiile rușilor nu au putut fi verificate din surse independente.

Centrala nucleară de la Zaporojia, cea mai mare din Europa, este ocupată de ruși încă din prima fază a războiului din Ucraina. De altfel subiectul este unul sensibil în cadrul negocierilor dintre americani, ruși și ucraineni pentru un eventual armistițiu sau acord de pace.