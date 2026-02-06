Prima pagină » Economic » Controversă uriașă. Cea mai mare centrală nucleară din lume, aflată într-o zonă seismică foarte activă, se redeschide după 15 ani

Cea mai mare centrală nucleară din lume se redeschide după 15 ani. Este vorba despre centrala Kashiwazaki-Kariwa din Japonia care este repornită în ciuda opoziției localnicilor. Centrala a fost închisă din rațiuni de securitate după dezastrul de la Fukushima din 2011.
06 feb. 2026, 08:52, Economic

Cea mai mare centrală nucleară din lume va porni la capacitate maximă luni, 9 februarie, potrivit Le Figaro. Decizia privind repornirea a fost luată pe fondul unei presiuni în creștere asupra energiei nucleare pentru a reduce emisiile de CO₂. La această se adaugă cererea tot mai mare de energie electrică, provocată în special de inteligența artificială.

O primă încercare de repornire a fost oprită în ianuarie din cauza unei defecțiuni a alarmei, a anunțat vineri operatorul centralei Tokyo Electric Power (Tepco). Incidentul s-a produs pe 21 ianuarie. Atunci, procedura a fost oprită după câteva ore din cauza declanșării unei alarme.

Experții au modificat setările alarmei, iar reactorul poate fi activat în siguranță, a declarat directorul centralei, Takeyuki Inagaki, într-o conferință de presă. El a mai spus că operațiunea comercială va începe cel mai devreme pe 18 martie.

Centrala este cea mai mare din lume în ceea ce privește capacitatea instalată. Unitatea a fost scoasă din funcțiune când Japonia a oprit toate reactoarele nucleare în urma triplului dezastru, cutremur, tsunami și accident nuclear, de la Fukushima din martie 2011. Atunci, japonezii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această sursă de energie. Repornirea a fost decisă având în vedere că Japonia nu are multe resurse și este al cincilea cel mai mare producător de dioxid de carbon din lume.

Redeschiderea centralei a stârnit controverse

În total, 14 reactoare au fost repornite în Japonia după implementarea unor standarde de siguranță stricte. Centrala Kashiwazaki-Kariwa se întinde pe 400 de hectare pe coasta Mării Japoniei, cu vedere la Peninsula Coreeană.

Opinia publică este profund divizată. Aproximativ 60% dintre locuitori se opun repornirii, în timp ce 37% o susțin, potrivit unui sondaj realizat de Prefectura Niigata în septembrie. În ianuarie, șapte organizații care se opun repornirii au înaintat o petiție semnată de aproape 40.000 de persoane către Tepco și Autoritatea de Reglementare Nucleară din Japonia. Asociațiile susțin că unitatea nucleară este în pericol fiind situată pe o zonă de falie seismică activă. Un cutremur violent a avut loc în zonă în 2007.

