Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorul deceniu, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului.
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună până în 2036
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
24 dec. 2025, 13:44, Știri externe

Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorul deceniu, pentru a alimenta programul său spațial lunar și o stație de cercetare comună ruso-chineză. Anunțul vine în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, notează Reuters.

Din punct de vedere istoric, Rusia a deținut o poziție proeminentă în domeniul spațial, în special datorită călătoriei pionierat a lui Yuri Gagarin în 1961. Totuși, în ultimele decenii, Rusia a rămas în urma Statelor Unite și, din ce în ce mai mult, a Chinei.

Anunțul vine în contextul în care în august 2023, misiunea fără echipaj Luna-25 s-a prăbușit în timpul unei încercări de aterizare.

Planuri de construire a centralei până în 2036

Într-un comunicat, corporația spațială de stat a Rusiei, Roscosmos, a menționat că intenționează să construiască o astfel de centrală pe Lună până în 2036. În acest sens, Roscosmos a semnat un contract cu compania aerospațială Lavochkin Association pentru a realiza acest lucru.

Scopul construirii acestei centrale este acela de a alimenta programul lunar al Rusiei, inclusiv roverele, un observator și infrastructura stației internaționale de cercetare lunară ruso-chineze.

Deși Roscosmos nu a spus în mod explicit că centrala va fi nucleară, printre participanți se numără corporația nucleară de stat rusă Rosatom și Institutul Kurchatov, principalul institut de cercetare nucleară din Rusia.

Șeful Roscosmos, Dmitry Bakanov, a declarat în iunie că unul dintre obiectivele corporației era să construiască o centrală nucleară pe Lună și să exploreze Venus, cunoscută drept planeta „soră” a Pământului.

