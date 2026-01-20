Ministrul Apărării ucrainean anunță o țintă de 50.000 de pierderi letale pe lună pentru Rusia: „Să facem războiul insuportabil”

Mikhailo Fedorov, noul ministru al Apărării al Ucrainei, spune că unul dintre obiectivele Kievului este creșterea pierderilor armatei rusești până la un nivel care să devină imposibil de susținut.

Ținta stabilită de acesta ajunge la 50.000 de soldați ruși eliminați în fiecare lună, notează Kyiv Post.

În cadrul unei discuții neoficiale cu jurnaliștii, Fedorov a spus că Forțele de Apărare ale Ucrainei au eliminat aproximativ 35.000 de militari ruși în luna precedentă.

Ministrul a precizat că fiecare caz are confirmare prin materiale video.

„Scopul strategic este de a ucide 50.000 de ruși pe lună. Dacă ajungem la această cifră, vom vedea ce se întâmplă cu inamicul”, a spus Mikhailo Fedorov, citat de RBC-Ucraina.

Acesta consideră că Rusia tratează soldații ca pe o resursă consumabilă. Totuși, în opinia sa, apar semne că Moscova întâmpină dificultăți în completarea efectivelor pierdute.

Fedorov a explicat că Ministerul Apărării are acces la multe date verificate despre pierderile Rusiei prin sistemul Armatei Drone.Bonus. Un element al acestui sistem este mecanismul ePoints, care asigură o evidență a pierderilor provocate.

Potrivit ministrului, informațiile oferă Ucrainei o perspectivă asupra unităților și armelor cu cea mai mare eficiență, asupra nivelului pagubelor și asupra pierderilor zilnice suferite de Kremlin.

„Cunoaștem războiul de pe câmpul de luptă, nu din birouri. Dar războiul nu este doar despre operațiuni de luptă. Este vorba și despre management, logistică, aprovizionare și război cognitiv.”, a declarat Fedorov.

Următorul pas anunțat de Ministerul Apărării vizează lansarea unui proiect de Control al Misiunii.

Acest sistem va permite monitorizarea în timp real a tipurilor de drone, a rutelor de zbor, a punctelor de lansare și a eficienței fiecărei misiuni.

Fedorov a precizat că proiectul de urmărire metrică se află în lucru de aproape doi ani. După implementarea completă în zona dronelor, sistemul va ajunge și în domeniul artileriei.

Ministerul vrea să adune și statistici detaliate despre echipajele de drone. Datele vor include comandanții de unități și evaluări lunare ale performanței.

El a reamintit că Ucraina a fost prima țară care a lansat cercetare și dezvoltare la scară largă, în timp real, în domenii precum interceptoarele de drone.

Armata ucraineană urmează să primească 40.000 de drone interceptoare chiar în această lună.