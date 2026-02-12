Radu Miruță, la Bruxelles: Industria românească de apărare trebuie integrată în lanțurile europene de producție

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a scris pe Facebook că România trebuie să își consolideze industria națională de apărare și să o integreze în marile lanțuri internaționale de producție.

Potrivit ministrului, aflat în prezent la Bruxelles, obiectivul României este modernizarea fabricilor din țară și conectarea lor la proiectele europene majore.

„Industria națională de apărare a României trebuie să fie parte din lanțurile internaționale de producție”, a declarat Radu Miruță.

El a explicat că au fost deja făcuți pași în această direcție. Prin instrumente europene precum SAFE, România a alocat fonduri pentru a reporni mai multe fabrici de armament.

„Asta înseamnă să aducem alături de capacitățile noastre locale companii de tehnologie, să producem împreună echipamente necesare Armatei Române și să reconstruim competențe industriale pe care nu ne permitem să le pierdem”, a mai scris Radu Miruță.

Ministrul a explicat că, odată modernizate, aceste facilități nu trebuie să fie limitate doar la producția internă. Ele pot deveni parte a unor proiecte europene mai ample.

„Odată repornite și modernizate, aceste facilități pot face mai mult. Pot intra în lanțurile europene de producție, realizând subcomponente pentru proiecte majore pe care nu le putem dezvolta singuri. Așa creștem capacitatea de producție pe teritoriul României, localizăm mai multă valoare adăugată în țară și consolidăm autonomia noastră strategică”, a precizat el.

El a menționat că astfel de decizii nu se iau doar la nivel național, ci inclusiv la Bruxelles, unde se stabilesc direcțiile strategice ale apărării europene.

„Dar astfel de decizii nu se iau doar la București. Ele se discută și se stabilesc la nivel european. De aceea trebuie să fim acolo unde se decide, cu argumente, cu proiecte și cu seriozitate. Asta facem”, a transmis ministrul.

„De aceea trebuie să fim acolo unde se decide – cu argumente, cu proiecte și cu seriozitate. Asta facem. Am avut o discuție foarte bună cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu, despre viitorul capacităților de apărare ale Europei și rolul pe care România trebuie să îl joace în acest efort comun. Nu este vorba doar despre bani, ci despre voință, parteneriate solide și un plan clar de acțiune.”, a mai declarat Miruță.

El a mai afirmat că România are suficiente argumente solide pentru a avea un loc bine definit în arhitectura europeană de apărare.

„Avem infrastructură, avem oameni bine pregătiți și avem potențial. Prin programe precum SAFE sau EDIP și prin integrarea reală în lanțurile industriale europene, putem transforma acest potențial în rezultate”, a afirmat el.

„Europa își propune să își consolideze pregătirea până în 2030. Acest obiectiv nu poate fi atins fără o bază industrială echilibrată și competitivă în toate statele membre. România este pregătită să contribuie, prin dezvoltare locală, inovare și implicare activă, la o industrie de apărare europeană mai puternică”, a mai transmis ministrul.