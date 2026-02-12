Coaliția de guvernare. Răspunsul tranșant al unui lider UDMR atunci când a fost întrebat despre ieșirea partidului său din guvern

Tánczos Barna a făcut declarația în cadrul unei emisiuni a postului de radio Europa FM.

„Nu s-a pus problema ieșirii, cu siguranță suntem într-o perioadă complicată, este destul de greu să duci această povară din punct de vedere politic”, a explicat liderul UDMR.

Vicepremierul a insistat spunând că nu este momentul ruperii coaliției de guvernare.

„Nu cred că este momentul să ieșim de la guvernare, trebuie să ducem această povară provocată de guvernele precedente (…) s-a întins coarda la maximum (…) am revenit pe un făgaș de încredere pe plan internațional”, a adăugat Tánczos Barna.

El a spus că Guvernul pregătește mai multe reforme și a cerut politicienilor să fie calmi.

„Acum trebuie să rezolvăm și problema de la noi de acasă (…) Ne ar ajuta un pic de liniște”, a precizat Tánczos Barna.

Coaliția de Guvernare este formată din PSD, PNL, USR, UDMR și este susținută de reprezentanții minorităților naționale, altele decât cea maghiară.