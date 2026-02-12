Prima pagină » Politic » Lider UDMR, despre Nicușor Dan: are timp să demonstreze că a meritat voturile primite. Ce porecla i-a atribuit

Un lider UDMR a analizat prestația președintelui României, Nicușor Dan. Are timp să demonstreze că a meritat voturile primite, a spus reprezentantul UDMR care a l-a descris pe Dan drept un „președinte analitic”.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
12 feb. 2026, 18:56, Politic

Vicepremierul UDMR, Tánczos Barna, a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni a postului de radio Europa FM.

„Este un nou început, un alt stil de a conduce, un alt stil de a reprezenta țara. Este timp ca să demonstreze Nicușor Dan că a meritat voturile pe care le-a primit”, a spus Tánczos Barna.

El a descris stilul de conducere al președintelui Dan.

„Sunt stiluri diferite am avut președinte jucător, am avut care a vorbit mai puțin, fiecare cu propriul stil, nu văd o problemă (…) În primele săptămână am văzut un președinte implicat, acum are alte priorități, alte obiective, lucrurile se schimbă”, a adăugat Tánczos Barna.

De asemenea, l-a descris pe președinte în funcție de pozițiile sale.

„Președintele analitic”, a precizat Tánczos Barna.

