Tanczos Barna, despre primarii UDMR: Nemulțumirea este generalizată. Creșterile de impozite au lovit prea dur

La Europa FM, el a vorbit despre protestele din mai multe orașe din Harghita și Covasna și despre dificultățile politice ale momentului.

Tanczos Barna a declarat că a văzut protestele din Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc și Gheorgheni și că, în multe situații, supărarea cetățenilor este justificată. Vicepremierul a explicat că suprapunerea a două decizii fiscale – majorarea impozitelor și eliminarea facilităților pentru anumite categorii – a dus la creșteri de peste 70%, iar în unele cazuri chiar de peste 100%.

„Acolo vine creșterea de peste 70%, de acolo vine creșterea de peste 100% sau chiar mai mult”, a spus Tanczos Barna.

Întrebat dacă a semnalat premierului Ilie Bolojan problemele legate de creșterea impozitelor, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, vicepremierul a evitat să intre în detalii. El a precizat că discuțiile din coaliție nu pot fi făcute publice și a reiterat că decizia finală aparține premierului.

„Nu sunt premier, dânsul este cel care are ultimul cuvânt. Eu am făcut tot posibilul să evităm asemenea situații”, a afirmat Barna.

Vicepremierul a mai recunoscut că, în această perioadă, mesajele de apreciere din partea electoratului sau a primarilor UDMR sunt foarte puține.

Nemulțumirea este, potrivit lui, una generalizată, iar contextul politic și administrativ este „o perioadă grea din acest punct de vedere”.