Tanczos Barna, despre primarii UDMR: Nemulțumirea este generalizată. Creșterile de impozite au lovit prea dur

Vicepremierul Tanczos Barna recunoaște că nemulțumirea este generalizată în rândul cetățenilor și al primarilor UDMR, pe fondul majorărilor semnificative de impozite, generate atât de creșterea de până la 70%, cât și de eliminarea unor facilități fiscale.
Andrei Rachieru
12 feb. 2026, 18:53, Politic

La Europa FM, el a vorbit despre protestele din mai multe orașe din Harghita și Covasna și despre dificultățile politice ale momentului.

Tanczos Barna a declarat că a văzut protestele din Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc și Gheorgheni și că, în multe situații, supărarea cetățenilor este justificată. Vicepremierul a explicat că suprapunerea a două decizii fiscale – majorarea impozitelor și eliminarea facilităților pentru anumite categorii – a dus la creșteri de peste 70%, iar în unele cazuri chiar de peste 100%.

„Acolo vine creșterea de peste 70%, de acolo vine creșterea de peste 100% sau chiar mai mult”, a spus Tanczos Barna.

Întrebat dacă a semnalat premierului Ilie Bolojan problemele legate de creșterea impozitelor, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, vicepremierul a evitat să intre în detalii. El a precizat că discuțiile din coaliție nu pot fi făcute publice și a reiterat că decizia finală aparține premierului.

„Nu sunt premier, dânsul este cel care are ultimul cuvânt. Eu am făcut tot posibilul să evităm asemenea situații”, a afirmat Barna.

Vicepremierul a mai recunoscut că, în această perioadă, mesajele de apreciere din partea electoratului sau a primarilor UDMR sunt foarte puține.

Nemulțumirea este, potrivit lui, una generalizată, iar contextul politic și administrativ este „o perioadă grea din acest punct de vedere”.

