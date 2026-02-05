Prima pagină » Social » Attila Korodi: Majorarea impozitelor locale a dus la o stare de nervozitate reală în societate

Attila Korodi: Majorarea impozitelor locale a dus la o stare de nervozitate reală în societate

„Ar trebui să tăcem și să nu spunem? Nu, trebuie să spunem”, afirmă primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Attila Korodi (UDMR), care susține că majorarea impozitelor locale a adus societatea într-o stare de nervozitate reală.
Luiza Moldovan
05 feb. 2026, 11:27, Social

Majorarea impozitelor locale a generat o tensiune accentuată în rândul populației, iar gradul de suportabilitate al oamenilor a fost depășit, afirmă primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Attila Korodi (UDMR), într-un interviu acordat RFI.

Edilul a inițiat o petiție prin care solicită Guvernului modificarea legislației, astfel încât autoritățile locale să poată reduce impozitele chiar și în cursul anului.

„Oamenii nu mai au aceeași putere de cumpărare”

Declarațiile vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară „închiderea ajustării” bugetare și un pachet de măsuri de relansare economică.

Attila Korodi salută acest anunț, pe care îl consideră un răspuns necesar la presiunile resimțite în societate.

„La sfârșitul anului s-au acumulat foarte multe efecte care pleacă din aceste politici de ajustare. Dacă ne gândim la bugetul familial, oamenii nu mai au aceeași putere de cumpărare: inflația, creșterile de prețuri, ajustările de TVA, iar în ultimul moment, legea asumării pe impozitele locale au adus societatea într-o stare de nervozitate reală”, a declarat primarul din Miercurea-Ciuc.

„Reprezentăm o comunitate”

Acesta subliniază că autoritățile locale nu pot ignora reacțiile comunităților pe care le reprezintă. „Nu putem să ne ascundem în spatele unor măsuri liberale sau social-democrate.

Noi trebuie să reprezentăm comunitatea.

Reacția noastră pleacă tocmai de la ideea că reprezentăm o comunitate întreagă”, a spus Korodi.

„Alegătorii UDMR au o așteptare foarte mare”

Întrebat dacă simte o îndepărtare a alegătorilor UDMR față de partid, edilul a admis existența unei presiuni crescute din partea electoratului.

„Alegătorii UDMR au o așteptare foarte mare față de UDMR, pentru că această suportabilitate a fost depășită și pe bună dreptate”, a precizat el.

„Bugetul familiei e o problemă reală”

În ceea ce privește susținerea reformelor anunțate de premierul Ilie Bolojan, Attila Korodi face o distincție clară între reformele structurale și impactul acestora asupra bugetului familiilor.

„Sunt multe elemente foarte bune în ce s-a anunțat – relansare, reajustare, redimensionarea statului.

Dar când vorbim de bugetul familiei, acolo vom fi foarte stricți, pentru că este o problemă reală. Chiar dacă nominal veniturile nu au scăzut, în termeni reali oamenii au pierdut foarte mult în ultimii doi ani”, a mai declarat primarul municipiului Miercurea-Ciuc.

