Sondaj INSCOP: Care este percepția românilor privind impozitele pe proprietate din țară, comparativ cu cele din restul țărilor UE

Sondajul INSCOP, realizat la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, publicat luni, arată că peste 60% din românii chestionați sunt de părere că impozitele pe proprietate din țara noastră sunt mai mari decât în alte state membre UE.

Concret, datele sondajului arată că 62,4% dintre români consideră că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în alte state membre ale Uniunii Europene. 14,5% dintre cei chestionați cred că impozitele pe proprietate sunt mai mici, iar 10,8% sunt de părere că impozitele pe proprietate din România sunt aproximativ la fel cu cele din alte state membre UE.

Ce spun românii despre impactul majorării impozitelor pe proprietate asupra calității serviciilor publice

Românii participanți la acest sondaj au mai fost întrebați în ce măsură cred că majorarea impozitelor pe proprietate va duce la îmbunătățirea serviciilor publice oferite de primăria orașului sau comunei în care locuiesc.

Datele arată că 24,2% din respondenți consideră că majorarea acestor impozite va duce la îmbunătățirea serviciilor publice în destul de mare și în foarte mare măsură. Pe de altă parte, 44,5% consideră că majorarea impozitelor pe proprietate va duce la îmbunătățirea serviciilor publice în foarte mică măsură sau deloc.

Realitatea este alta

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a subliniat că deși percepția românilor privind impozitele este aceea că ele sunt mai mari decât în alte state UE, realitatea este cu totul alta.

„Datele INSCOP Research arată un decalaj major între percepția colectivă și realitatea fiscală europeană: majoritatea românilor crede că impozitele sunt mai mari decât în alte state UE, deși, în fapt, România se află constant printre țările cu cele mai mici taxe pe proprietate din Uniune. Această inversare perceptivă este fie rezultatul lipsei de informații, fie al dezinformării coordonate, fie dezvăluie mai degrabă o problemă de legitimitate și de raportare simbolică la stat. Percepția de „impozitare excesivă” reflectă o internalizare a insecurității economice: într-un context în care o parte importantă a populației are venituri mai mici și costuri ridicate ale vieții, orice taxă fixă este resimțită disproporționat de această parte a populației, ceea ce face ca niveluri de impozitare obiectiv reduse să fie trăite subiectiv ca fiind apăsătoare”, a punctat directorul INSCOP Research.

Datele sondajului au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar volumul eșantionului este de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.