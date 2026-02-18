„Lămâia a fost stoarsă aproape complet”. Friedrich Merz se opune creșterii taxelor în Germania

Cancelarul Friedrich Merz s-a opus cu hotărâre creșterii impozitelor pe veniturile mari, lucru susținut de Partidul Social-Democrat din Germania. În podcast-ul Machtwechsel, citat de BILD, el a declarat că povara fiscală este deja aproape la limită și ajunge, în unele cazuri, la aproape 50%.

«Chiar nu putem face mai mult. Lămâia este deja aproape stoarsă», a spus Merz.

Cu impozitul pe avere, impozitul bisericesc și suprataxa de solidaritate, povara fiscală totală pentru veniturile mari este deja de aproape 50%. Mai mult, pur și simplu nu este posibil, a declarat cancelarul.

La congresul CDU de la Stuttgart, este planificată discutarea unei inițiative prin care rata maximă a impozitului ar fi aplicată doar veniturilor mai mari decât cele actuale.

Aceasta ar însemna, practic, concesii pentru o parte din contribuabilii bogați.

Secretarul general al CDU, Karsten Linnemann, propune ridicarea pragului pentru rata de 42% de la actualii 68.481 de euro la 80.000 de euro pe an.

SPD este pregătit să negocieze, dar insistă asupra creșterii impozitelor pentru cei mai bogați.

În prezent, rata maximă de impozit de 42% se aplică veniturilor de peste 68.481 de euro pentru contribuabilii singuri, iar pentru cei cu venituri de peste 277.826 de euro se aplică o «taxă pentru bogați» de 45%.

Merz, la rândul său, a avertizat că o povară suplimentară ar afecta milioane de antreprenori care plătesc impozitul pe venit ca persoane fizice.

«Îi sfătuiesc insistent să nu crească și mai mult povara fiscală», a concluzionat cancelarul.