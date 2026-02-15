Un grup de țări europene susțin discuțiile privind o descurajare nucleară comună

Mai multe state europene și-au declarat intenția de a participa la discuțiile privind stabilirea unui mecanism de descurajare nucleară comun în Europa, scrie Ukrinform.
Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a declarat că Riga este pregătită să se implice în această inițiativă. „Descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități. De ce nu?”, a declarat acesta, spunând că orice pas trebuie să respecte „angajamentele noastre internaționale”.
Ministrul adjunct al Apărării din Estonia, Tuuli Duneton, a spus că țara sa nu exclude participarea la negocierile preliminare privind o descurajare nucleară europeană.
Cancelarul german, Friedrich Merz, și președintele francez, Emmanuel Macron, au vorbit despre acest subiect la Conferința de Securitate de la München.
Emmanuel Macron a spus că este necesară rearticularea descurajării nucleare, ținând cont și de armele convenționale, cum ar fi rachetele cu rază lungă de acțiune.
Ministrul de Externe al Letoniei, Baiba Braze, a declarat și el că „descurajarea nucleară este un subiect important” la Conferința de Securitate din acest an.
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a participat, de asemenea, în cadrul aceleiași conferințe de la Munchen, la o discuție cu uși închise pe această temă.
Potrivit unor oficiali europeni, țările europene ar putea sprijini capacitatea nucleară a Franței prin utilizarea unor resurse militare convenționale, precum submarine.
Potrivit unor surse, Parisul ar putea lua în considerare și extinderea arsenalului nuclear cu subvenții din partea altor state europene.
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a spus că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a continentului.
Un element important în toată această inițiativă, spune Pistorius, este menținerea sprijinului strategic și nuclear al Statelor Unite ale Americii.