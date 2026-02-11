Italia se aliniază cu Germania și amână discuția despre datoria comună europeană

Roma a anunțat miercuri că nu este momentul să fie discutată datoria comună europeană, așa cum a propus președintele francez Emmanuel Macron, scrie POLITICO.

În ciuda acestei decizii, Italia a susținut această idee de-a lungul anilor.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a explicat că guvernul susține că sunt necesare niște împrumuturi comune pentru a sprijini investițiile în sectoare strategice

Cu toate acestea, subiectul nu poate fi luat în considerare cât timp Franța și Germania nu ajung la un consens.

„Prefer să găsesc soluții la problemele asupra cărora diverse țări sunt deja de acord, decât să deschid dezbateri pe probleme în care nu există un acord. Dacă nu există un acord, nu are rost să ne împotmolim într-o dezbatere, chiar și pe probleme pe care le considerăm pozitive.”, a declarat Antonio Tajani pentru Sky TV.