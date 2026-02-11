Prima pagină » Știri externe » Italia se aliniază cu Germania și amână discuția despre datoria comună europeană

Italia se aliniază cu Germania și amână discuția despre datoria comună europeană

Italia amână discuția despre datoria comună europeană și se aliniază cu Germania, până când Franța și Berlinul vor ajunge la un acord.
Italia se aliniază cu Germania și amână discuția despre datoria comună europeană
Nițu Maria
11 feb. 2026, 18:08, Știri externe

Roma a anunțat miercuri că nu este momentul să fie discutată datoria comună europeană, așa cum a propus președintele francez Emmanuel Macron, scrie POLITICO.

În ciuda acestei decizii, Italia a susținut această idee de-a lungul anilor.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a explicat că guvernul susține că sunt necesare niște împrumuturi comune pentru a sprijini investițiile în sectoare strategice

Cu toate acestea, subiectul nu poate fi luat în considerare cât timp Franța și Germania nu ajung la un consens.

„Prefer să găsesc soluții la problemele asupra cărora diverse țări sunt deja de acord, decât să deschid dezbateri pe probleme în care nu există un acord. Dacă nu există un acord, nu are rost să ne împotmolim într-o dezbatere, chiar și pe probleme pe care le considerăm pozitive.”, a declarat Antonio Tajani pentru Sky TV.

Înaintea reuniunii liderilor UE programată joi, Emmanuel Macron a cerut marți o schemă comună de împrumuturi pentru investiții în sectoare strategice.

Germania a respins imediat propunerea, insistând că problemele de productivitate ale blocului comunitar sunt prioritare.

Italia, prin prim-ministra Giorgia Meloni, a continuat să susțină ideea datoriei comune, însă în ultimele săptămâni s-a apropiat de poziția cancelarului german Friedrich Merz, mai ales prin distanțarea față de unele propuneri „Fabricat în Europa” ale lui Macron.

„Întotdeauna am fost în favoarea euroobligațiunilor, dar în acest moment nu există un acord între Germania și Franța. Este inutil să începem o dezbatere și să ne divizăm. Trebuie să găsim lucrurile care ne unesc și să mergem mai departe.”, a afirmat Tajani.

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Mihai Bendeac, acuzat de HĂRȚUIRE! Cum se apără actorul: „Domnișoara a inițiat gestul și...”
Gandul
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Leacul Mariei Treben pentru inimă obosită și circulație deficitară. Se mai numește și „planta inimii”
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor