Italia se aliniază cu Germania și amână discuția despre datoria comună europeană

Roma a anunțat miercuri că nu este momentul să fie discutată datoria comună europeană, așa cum a propus președintele francez Emmanuel Macron, scrie POLITICO.
În ciuda acestei decizii, Italia a susținut această idee de-a lungul anilor.
Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a explicat că guvernul susține că sunt necesare niște împrumuturi comune pentru a sprijini investițiile în sectoare strategice
Cu toate acestea, subiectul nu poate fi luat în considerare cât timp Franța și Germania nu ajung la un consens.
„Prefer să găsesc soluții la problemele asupra cărora diverse țări sunt deja de acord, decât să deschid dezbateri pe probleme în care nu există un acord. Dacă nu există un acord, nu are rost să ne împotmolim într-o dezbatere, chiar și pe probleme pe care le considerăm pozitive.”, a declarat Antonio Tajani pentru Sky TV.
Înaintea reuniunii liderilor UE programată joi, Emmanuel Macron a cerut marți o schemă comună de împrumuturi pentru investiții în sectoare strategice.
Germania a respins imediat propunerea, insistând că problemele de productivitate ale blocului comunitar sunt prioritare.
Italia, prin prim-ministra Giorgia Meloni, a continuat să susțină ideea datoriei comune, însă în ultimele săptămâni s-a apropiat de poziția cancelarului german Friedrich Merz, mai ales prin distanțarea față de unele propuneri „Fabricat în Europa” ale lui Macron.
„Întotdeauna am fost în favoarea euroobligațiunilor, dar în acest moment nu există un acord între Germania și Franța. Este inutil să începem o dezbatere și să ne divizăm. Trebuie să găsim lucrurile care ne unesc și să mergem mai departe.”, a afirmat Tajani.