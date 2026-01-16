Italia intră în jocul Arcticii: Roma are planuri pentru proiecte economice în regiune

Premierul Giorgia Meloni vrea să transforme nordul înghețat într-o „zonă de pace, cooperare și prosperitate”. Strategia Italiei pentru Arctica a fost făcută piblică vineri, la Roma, de miniștrii de Externe, Apărare și Cercetare.

Meloni a precizat că Italia este „perfect conștientă” de importanța strategică a Arcticii. „Această regiune reprezintă un cadran esențial în echilibrul global”, a spus prim-ministrul italian, citat de Politico.

Ea a cerut ca Arctica să devină o prioritate clară pentru Uniunea Europeană și NATO și a îndemnat alianța nord-atlantică să aibă o prezență coordonată, menită „să prevină tensiunile, să mențină stabilitatea și să răspundă ingerințelor altor actori”.

Planuri pentru afaceri italiene în Arctica

Ministrul de Externe Antonio Tajani a anunțat că Italia va lansa „o misiune de afaceri italienească în Arctica”. „Atenția Europei și a Italiei pentru Arctica nu este una nouă. Am recunoscut întotdeauna rolul său central”, a spus Tajani.

El a precizat că Roma analizează crearea unui grup de afaceri axat pe exporturi în domenii precum apărarea, energia și spațiul. „Vrem să ne sprijinim companiile, pentru că regiunea arctică este o prioritate pentru noi”, a declarat oficialul.

Discuții cu SUA pe tema materiilor prime

Șeful diplomației italiene va ajunge la Washington în următoarele săptămâni, unde va purta discuții despre materii prime, inclusiv cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Tot în acest sens, Roma va găzdui, la începutul lunii martie, Arctic Circle Rome Forum – Polar Dialogue, un eveniment dedicat dialogului asupra Arcticii. La forum sunt așteptați antreprenori, companii din domeniul apărării, cercetători, oameni de știință și politicieni. Anunțul a fost făcut de ministrul Cercetării, Anna Maria Bernini.

Strategia Italiei a fost prezentată la scurt timp după ce Danemarca și mai mulți aliați au anunțat că își vor întări prezența militară în Groenlanda, ca urmare a declarațiilor repetate ale președintelui SUA, privind intenția sa de a prelua teritoriul arctic.

„Pare începutul unei glume”

Ministrul Apărării italiene, Guido Crosetto, a criticat aceste desfășurări militare fragmentate. „Nu are sens ca fiecare țară să trimită câte 15 soldați”, a spus el. „15 italieni, 15 francezi, 15 germani – pare începutul unei glume”.

Crosetto a subliniat că Italia este deja activă în regiunea arctică: „Marina, Forțele Aeriene și Armata desfășoară exerciții în Arctica de mult timp. Nu vorbim despre gesturi simbolice”.

„Este în interesul nostru să păstrăm lumea occidentală unită și să gândim în termeni de NATO și ONU”, a mai spus ministrul.