Ursula von der Leyen va vizita Groenlanda, în timp ce UE își consolidează prezența în Arctica

Ursula von der Leyen va vizita Groenlanda în luna martie, unde va discuta despre Uniunea Europeană care susține suveranitatea teritoriului.
Nițu Maria
19 feb. 2026, 16:31, Știri externe

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o deplasare în zona arctică în luna martie, iar pe agendă sa de vizite se află și Groenlanda. În cadrul călătoriei se va discuta interesul strategic al Uniunii Europene pentru această regiune, scrie POLITICO.

În cadrul programului, președinta Comisiei Europene va reafirma sprijinul Bruxelles-ului pentru Groenlanda, având în vedere situația tensionată din ultimele luni, datorată declarațiilor președintelui american Donald Trump legate de Groenlanda.

„Președinta von der Leyen va vizita regiunea arctică, inclusiv Groenlanda. Vizita ar trebui să aibă loc în martie, dar nu avem o dată exactă în acest moment.”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, jurnaliștilor.

Trimisul special al Uniunii Europene pentru Arctica, Claude Véron-Réville, a declarat recent că regiunea trece prin „schimbări profunde”, marcate de „tensiuni geopolitice tot mai mari și concurență geoeconomică determinată de locația sa strategică”.

Deplasarea președintei Comisiei vine la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că își dorește să achiziționeze Groenlanda, iar această decizie a amplificat tensiunile dintre Uniunea Europeană și Washington.

„Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. … UE este pe deplin solidară cu Danemarca și cu poporul Groenlandei.”, a declarat Ursula von der Leyen în luna ianuarie.

În paralel, NATO a lansat recent o misiune în zonă, cu scopul de a consolida cooperarea aliată. „Securitatea în Arctica și în Nordul Îndepărtat este esențială pentru noi, ca NATO, ca europeni, dar și pentru America de Nord.”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Potrivit POLITICO, Groenlanda ocupă un loc important în relația cu Uniunea Europeană. Insula primește cele mai mari fonduri prin programul destinat țărilor și teritoriilor de peste mări. Comisia Europeană are în plan majorarea sprijinului financiar pentru această regiune, începând din 2028.

