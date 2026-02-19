Prima pagină » Știri externe » Trump: Witkoff și Kushner au o „relație bună” cu reprezentanții Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Jared Kushner și Steve Witkoff au o relație bună cu trimișii Iran si a accentuat rolul acestora în contactele diplomatice recente.
Trump: Witkoff și Kushner au o „relație bună” cu reprezentanții Iranului
19 feb. 2026, 17:57, Știri externe

„Iranul este un punct fierbinte în acest moment. Au loc întâlniri și există o relație bună cu reprezentanții Iranului, iar discuțiile sunt bune”, a afirmat Trump, remarcând implicarea directă a lui Kushner și Witkoff.

Liderul de la Casa Albă a avertizat însă că negocierile cu Teheranul rămân dificile.

„De-a lungul anilor s-a dovedit că nu este ușor să ajungi la un acord semnificativ cu Iranul. Trebuie să facem un acord semnificativ. Altfel, se întâmplă lucruri rele”, a spus președintele american.

În același timp, trupele SUA își consolidează prezența în regiunea Golfului, la ordinul lui Trump, cu desfășurări de forțe și echipamente la niveluri fără precedent. Presa din Israel și din alte state susține că un posibil atac asupra Iranului ar fi mult mai aproape decât lasă să se înțeleagă public oficialii administrației Trump.

