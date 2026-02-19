Prima pagină » Știrile zilei » Secretarul de Stat, Marco Rubio, va vizita Israelul la finalul lunii februarie

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, urmează să efectueze săptămâna viitoare o vizită în Israel, unde îl va informa pe premierul Benjamin Netanyahu cu privire la evoluția negocierilor bilaterale cu Iranul.
Secretarul de Stat, Marco Rubio, va vizita Israelul la finalul lunii februarie
Sursa foto: Israeli Prime Minister's Office / Handout / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
19 feb. 2026, 02:37, Știri externe

Marco Rubio este așteptat să se întâlnească cu Benjamin Netanyahu pe 28 februarie, în cadrul unei vizite care nu a fost încă anunțată oficial, potrivit surselor citate de Associated Press. 

Statele Unite și Iranul au purtat recent două runde de discuții, în Oman și la Geneva, privind programul nuclear al Republicii Islamice, în contextul intensificării tensiunilor regionale și al eforturilor diplomatice de a evita o escaladare militară.

Statele Unite solicită Iranului să renunțe la programul său nuclear și  încearcă, de asemenea, să extindă agenda negocierilor asupra stocurilor de rachete. Teheranul a anunțat că și-ar putea limita programul nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor. 

În cadrul ultimei sale vizite la Casa Albă, premierul Benjamin Netanyahu i-a cerut lui Donald Trump să se asigure că orice eventual acord cu Teheranul va include și măsuri pentru neutralizarea programului de rachete balistice al Iranului, precum și oprirea finanțării grupărilor Hamas și Hezbollah.

Săptămâna trecută, Trump a afirmat că o schimbare de regim în Iran „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”. Având în vedere consolidarea prezenței militare american eîn Orientul Mijlociu, armata SUA ar putea fi pregătită să lansează un atac asupra Iranului cel mai devreme începând cu acest sfârșit de săptămână, însă liderul de la Casa Albă nu a luat o decizie în acest sens. 

 

