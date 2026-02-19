Prima pagină » Știrile zilei » Comandantul forțelor SUA din America Latină efectuează o vizită surpriză în Venezuela

Comandantul forțelor SUA din America Latină efectuează o vizită surpriză în Venezuela

Generalul Francis Donovan, comandantul forțelor militare ale Statele Unite în America Latină, alături de un înalt oficial al Pentagonului, a efectuat miercuri o vizită surpriză în Venezuela, pentru discuții cu autoritățile interimare de la Caracas, notează Reuters.
Comandantul forțelor SUA din America Latină efectuează o vizită surpriză în Venezuela
Sursa foto: iStock
Radu Mocanu
19 feb. 2026, 03:28, Știri externe

Generalul Francis Donovan a fost însoțit de Joseph Humire, în cadrul primei vizite a unei delegații militare americane în Venezuela de la capturarea fostului președinte Nicolas Maduro. 

Potrivit Comandamentului de Sud al Statelor Unite, Donovan și Humire au discutat aspecte de securitate cu oficialii venezueleni, alături de noul trimis american în Venezuela, Laura Dogu. 

Într-o postare pe platforma X, Laura Dogu a descris vizita drept „o nouă zi istorică”, precizând că generalul Donovan s-a întâlnit cu militarii de la ambasada americană și cu autoritățile interimare pentru a evalua situația de securitate și pentru a avansa obiectivul unei Venezuele aliniate cu Statele Unite. 

„Comandantul, generalul Francis L. Donovan, și-a încheiat astăzi vizita în Venezuela, alăturându-se ambasadorului Laura F. Dogu și lui Joseph Humire pentru întâlniri productive cu autoritățile interimare venezuelene. Comandamentul de Sud al Statelor Unite s-a angajat să promoveze Strategia de Securitate Națională și Strategia Națională de Apărare prin colaborarea cu națiunile partenere, în vederea construirii unui viitor sigur și prosper pentru emisferă”, se arată într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de Reuters

Vizita are loc la scurt timp după deplasarea la Caracas a secretarului american al Energiei, Chris Wright și arată intenția Casei Albe de a utiliza presiunea militară și politica energetică pentru a determina Venezuela să implementeze reforme majore.

 

Recomandarea video

De ce JD Vance constituie o enigmă pentru lume
G4Media
Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Aveo o întreagă carieră în față”
Gandul
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor