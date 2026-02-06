SUA atacă o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Pacific; doi morți

„Pe 5 februarie, la ordinul comandantului Southcom, generalul Francis L. Donovan, Forța de Operațiuni Conjugate Southern Spear a executat o lovitură cinetică letală asupra unei nave operate de organizații desemnate teroriste”, a transmis Comandamentul Sudic al SUA vineri pe platforma X, precizând că niciun militar american nu a fost rănit.

Donovan a preluat comanda Southcom joi, potrivit CNN.

Atacul face parte din Operațiunea Southern Spear.

Operațiunea reprezintă o campanie a SUA menită să reducă traficul de narcotice, care a ucis până acum cel puțin 119 persoane pe bărci suspectate de trafic de droguri.

Aceasta este a doua acțiune cunoscută din acest an. Precedentul atac s-a înregistrat în luna ianuarie, în urma căruia două persoane au murit și una a supraviețuit.