Armata SUA anunță că a atacat o nouă ambarcațiune în estul Pacificului. Două persoane, ucise

Armata SUA a efectuat, vineri, un atac asupra unei ambarcațiuni în estul Pacificului, ucigând două persoane, potrivit Comandamentului Sud al SUA (SOUTHCOM).

„Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita rutele cunoscute de trafic de droguri din Pacificul de Est și era implicată în operațiuni de trafic de droguri”, a declarat SOUTHCOM într-un comunicat. De asemenea, pe pagina de X, SOUTHCOM a publicat și un videoclip cu momentul atacului.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Potrivit The Guardian și CNN, o persoană a supraviețuit atacului, iar SOUTHCOM a declarat că a notificat Paza de Coastă a SUA să activeze o misiune de căutare și salvare a acesteia.

Ultima lovitură militară dezvăluită public până la cea lansată vineri a avut loc în data de 31 decembrie 2025, când forțele americane au ucis cel puțin cinci „narco-teroriști” în două bărci operate de o organizație teroristă desemnată.

Din luna septembrie 2025, armata americană a efectuat cel puțin 36 de atacuri asupra ambarcațiunilor. În urma acestor acțiuni, cel puțin 117 „narco-teroriști” au fost uciși, în ceea ce administrația susține că este un efort de a reduce fluxul de droguri ilegale în regiune și de a proteja SUA, notează The Hill.

Toate aceste atacuri au avut loc în Pacificul de Est, dar și în Marea Caraibelor.