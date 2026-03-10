OMS trage un semnal de alarmă cu privire la „ploaia neagră” din Iran

Christian Lindmeier, purtătorul de cuvânt al OMS, a declarat că atacurile asupra instalațiilor petroliere „provoacă incendii și generează îngrijorări serioase cu privire la calitatea aerului”, notează CNN.

„Ploaia neagră și ploaia acidă care o însoțește reprezintă într-adevăr un pericol pentru populație”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS.

Depozitele de combustibil, inclusiv depozitul petrolier Shahran din Teheran, au fost lovite de atacuri aeriene, provocând coloane dense de fum negru în aer.

Când precipitațiile se amestecă cu poluanții din aer, ploaia contaminată cade pe sol. Ploaia poate deveni acidă atunci când apa reacționează cu gaze precum dioxidul de sulf, dar și oxizii de azot.

Weekendul trecut, cetățenii au fost avertizați de autorități să rămână în case.

Societatea Semilunii Roșii Iraniene a avertizat asupra „arsurilor chimice ale pielii și leziunilor pulmonare grave” cauzate de ploile acide „foarte periculoase” care au urmat atacului asupra depozitului de petrol Shahran din Iran.

Și reprezentanți ai ONU își exprimă îngrijorarea

„Sunt profund îngrijorat de consecințele asupra sănătății și mediului pe care le vor suferi oamenii ca urmare a acestor incendii petroliere, inclusiv contaminarea cu ploaie acidă”, a declarat, marți, Volker Türk, șeful Departamentului pentru Drepturile Omului al ONU.

Iranul se confruntă deja cu o criză gravă a apei, iar locuitorii așteaptă cu nerăbdare să plouă. Cu toate acestea, ploile acide, dar și ploile negre, amenință să afecteze resursele de apă de care depind iranienii.

Instalațiile petroliere din Bahrain și Emiratele Arabe Unite au fost, de asemenea, afectate, de atacuri, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la o poluare regională mai extinsă, care ar putea avea „efecte pe termen lung”, a declarat Lindmeier, calificând situația drept „periculoasă”.