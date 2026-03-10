Bombardarea infrastructurii petroliere a Iranului produce efecte majore, greu de evaluat, asupra mediului și a sănătății oamenilor

Bombardarea infrastructurii petroliere a Iranului produce efecte grave asupra mediului și asupra sănătății oamenilor.

Experții au emis avertismente privind consecințele ecologice majore, cu impact major asupra sănătății, relatează The Guardian.

Bombardate în timpul weekendului de către forțele israeliene, depozitele de la Shahran și Shahr-e Rey ard încontinuu de două zile, lucru care a determinat autoritățile iraniene și organizațiile umanitare să emite avertismente către populație să rămână în case, din cauza substanțelor toxice eliberate prin ardere.

Riscul apariției de ploi acide, cu impact aupra oamenilor

Există, de asemenea, riscul apariției de ploi acide și al contaminării rezervelor de apă și a solului.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor cu probleme medicale serioase.

„Daunele aduse instalațiilor petroliere din Iran riscă să contamineze alimentele, apa și aerul – pericole care pot avea impacturi grave asupra sănătății, în special asupra copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu afecțiuni medicale preexistente”, a spus luni șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de The Guardian.

Cocktail cu potențial cancerigen cade din cer

În Teheran, populația se resimte deja.

Locuitorii acuză dificultăți de respirație, dureri de cap, iritații ale ochilor și gâtului, din cauza cocktailului de substanțe toxice eliberate în urma exploziilor: funingine, particule de petrol, compuși de sulf și azot, metale grele, compuși aromatici cu potențial cancerigen.

Distrugerea rezervoarelor și conductelor permite petrolului și substanțelor chimice să se infiltreze în sol și în rezervele de apă.

Au fost raportate atacuri asupra unei rafinării din Bahrain, a câmpului petrolier Shaybah din Arabia Saudită, a instalațiilor energetice din Qatar, Oman și Emiratele Arabe Unite și asupra unor petroliere din Golful Persic.

Impactul ecologic e foarte greu de evaluat

Cu toate astea, impactul ecologic e greu de evaluat.

Observatorii internaționali raportează sute de incidente cu potențial de impact asupra mediului, dar multe nu pot fi confirmate din cauza restricțiilor de internet, a accesului limitat la zonele de conflict și a întârzierii imaginilor din satelit.

Pe măsură ce conflictul evoluează, impactul ecologic cu implicații asupra ecosistemelor și a sănătății populației va fi tot mai greu de evaluat.