Blocajul din Ormuz agită Europa / Cu transportul maritim paralizat de o săptămână, guvernele europene se tem de scumpiri

Situația provoacă îngrijorări majore în mai multe state europene, care se tem de efecte economice în lanț asupra energiei, agriculturii și comerțului internațional, scrie Politico.

Blocajul din Ormuz agită Europa

Blocajul a apărut după ce Iranul a ripostat la un atac comun americano-israelian, iar tensiunile militare s-au extins în regiune.

Deși Teheranul a declarat că, din punct de vedere tehnic, calea navigabilă din Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, autoritățile iraniene au avertizat că navele americane și israeliene vor fi vizate și au precizat că nu pot garanta siguranța vaselor din toate țările.

Strâmtoarea Ormuz este o fâșie îngustă de apă, situată parțial în apele teritoriale iraniene, prin care trece o parte semnificativă a exporturilor globale de energie.

În Europa, blocajul ridică deja semnale de alarmă.

Guvernele și organizațiile de lobby din Italia, Irlanda și Ungaria avertizează asupra riscurilor economice generate de perturbarea transportului maritim.

Atacul „a deschis o cutie a Pandorei”

Ministrul irlandez al Agriculturii, Martin Heydon, a declarat pentru presa locală că atacul asupra Iranului „a deschis o cutie a Pandorei”, subliniind că o creștere a prețurilor la îngrășăminte ar putea lovi sectorul agricol exact în perioada critică a sezonului de plantare.

Orientul Mijlociu reprezintă totodată o piață importantă pentru exporturile irlandeze de alimente și băuturi. Oficialul nu a exclus posibilitatea unor pachete de sprijin pentru fermieri și producătorii din sectorul alimentar, dar a precizat că este prea devreme pentru a discuta despre măsuri concrete.

Îngrijorări similare sunt exprimate și în Italia

Coldiretti, cel mai mare lobby agricol din țară, a avertizat că perturbarea rutelor comerciale din cauza războiului care implică Iranul produce deja daune semnificative exporturilor italiene. Potrivit organizației, piețele din Orientul Mijlociu sunt esențiale pentru sectorul agroalimentar italian, valoarea totală a exporturilor depășind 2 miliarde de euro.

Coldiretti a subliniat că produsele perisabile, precum fructele, legumele și florile, sunt cele mai vulnerabile în contextul blocajului.

„Oprirea traficului maritim din Golf are loc în punctul culminant al sezonului de export de flori”, a transmis organizația într-un comunicat.

Impactul conflictului se resimte și în Europa Centrală.

În Ungaria, premierul Viktor Orbán a anunțat că guvernul va reintroduce plafonarea prețurilor la combustibili pentru a proteja populația și mediul de afaceri.

Decizia vine în contextul a ceea ce liderul ungar a descris drept o „explozie internațională a prețurilor petrolului”, determinată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Pe măsură ce conflictul militar continuă, blocarea uneia dintre cele mai importante artere maritime ale lumii riscă să amplifice volatilitatea piețelor energetice și să provoace efecte economice resimțite mult dincolo de regiunea Golfului Persic.