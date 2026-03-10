Polonia va construi primul scut anti-drone din UE. Când va deveni operațional și la ce costuri ajunge

Primul scut anti-drone din UE va fi construit de Polonia. Demersul vine după ce în toamna anului 2025, Rusia a lansat aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez, dar și după ce zilele trecute, drone iraniene Shahed au lovit o bază britanică din Cipru, în contextul atacurilor SUA-Israel asupra Iranului.

Potrivit Financial Times, sistemul polonez se numește San, este dezvoltat de un consorțiu polono-norvegian și este estimat să coste aproximativ 3,5 miliarde de euro.

Sistemul San

Sistemul polonez va cuprinde 18 baterii mobile anti-drone, iar fiecare dintre acestea este echipată cu senzori. Componentele radar și armele montate pe mai multe vehicule vor patrula frontiera poloneză și se vor conecta la sistemele de apărare naționale și aliate, scrie Financial Times.

„Luna septembrie a fost o lecție importantă pentru Polonia, deoarece a trebuit să folosim ceea ce aveam la dispoziție, adică avioane de luptă cu rachete care costă fiecare 1 milion de dolari pentru a doborî drone care costă probabil 1.000 de dolari”, a declarat generalul polonez în retragere Jarosław Gromadziński, potrivit sursei citate.

Sistemul San va combina capacități de război electronic cu opțiuni cinetice. În plus, sistemul va putea lansa drone interceptoare și rachete ghidate capabile să țintească elicoptere care zboară la joasă altitudine și aeronave fără pilot.

Consorțiul polono-norvegian a organizat prima demonstrație pe teren luna trecută, când a prezentat unele dintre armele care vor fi incorporate în sistem.

Primele baterii ale sistemului ar urma să fie livrate forțelor armate poloneze înainte de sfârșitul acestui an. Întregul sistem ar urma să devină operațional în termen de doi ani.

Cine se opune

Acest proiect este finanțat cu fondurile alocate Varșoviei în cadrul noului program SAFE. Totuși, proiectul s-a lovit de unele obstacole politice, deoarece partidul Lege și Justiție (PiS) se opune utilizării de către Varșovia a împrumuturilor UE. Poziția este motivată de faptul că acest lucru ar da Bruxelles-ului un cuvânt de spus în deciziile Poloniei în materie de achiziții publice.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a avertizat că s-ar putea opune acestei finanțări cu fonduri provenite din SAFE, sugerând utilizarea rezervelor băncii centrale poloneze ca sursă de finanțare mai ieftină.

Premierul Donald Tusk a anunțat că guvernul său ar putea căuta finanțare alternativă în cazul unui veto prezidențial, pe care l-a calificat ca fiind nejustificat.

San „este un concept complet nou, dar se bazează pe experiența Ucrainei”, a declarat Radosław Piesiewicz, coproprietar al producătorul polonez de radare Advanced Protection Systems (APS).