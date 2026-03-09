Consiliul UE l-a confirmat pe succesorul Laurei Codruța Koveși în funcția de procuror șef european. Când se predă ștafeta

Consiliul a convenit astăzi asupra numirii lui Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european al Parchetului European (EPPO), cu efect de la 1 noiembrie 2026, anunță Consiliul.
Andrés Ritter s-a alăturat serviciului de urmărire penală al Germaniei în 1995 și a condus diverse birouri de urmărire penală. Ritter este procuror șef adjunct european din 2020.
Andrés Ritter a lucrat în diferite parchete din Germania înainte de a deveni procuror general adjunct în statul federal Mecklenburg-Vorpommern în 2008. Între 2013 și 2020 a lucrat ca procuror-șef la Parchetul specializat pentru criminalitate economică și criminalitate cibernetică din Rostock. Este reprezentant al Germaniei la Asociația Internațională a Judecătorilor, care se angajează să susțină independența judiciară la nivel mondial, și este membru al Comisiei de studiu privind dreptul penal.
Ritter a fost numit procuror-șef european adjunct de către Colegiul EPPO la 11 noiembrie 2020. La 12 iulie 2023, mandatul său a fost reînnoit de către Colegiu pentru încă trei ani.
EPPO este un organism independent al UE responsabil de investigarea, urmărirea penală și aducerea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, fraudă, corupție, fraudă transfrontalieră privind TVA de peste 10 milioane EUR).
Procurorul-șef european este șeful EPPO, organizează activitatea acestuia și reprezintă Biroul în contactele cu instituțiile UE, statele membre și țările terțe.
Procurorul-șef european este numit pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit. Mandatul actualei șefe a EPPO, Laura Codruța Kövesi, expiră la 30 octombrie 2026.
Procurorii europeni, împreună cu procurorul-șef european, formează Colegiul EPPO. Aceștia supraveghează anchetele și urmăririle penale. Consiliul numește câte un procuror european pentru fiecare dintre cele 24 de state membre participante.
Procurorul-șef european este numit de comun acord între Consiliu și PE. Numirea trebuie acum confirmată și de Parlamentul European.
EPPO este responsabil pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE în fața instanțelor competente ale statelor membre.
Primul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, a fost numită în 2019. Până la sfârșitul anului 2025, EPPO avea 3 602 investigații active, pentru un prejudiciu total estimat la peste 67,2 miliarde EUR pentru bugetele UE și naționale.
În prezent, 24 de state membre fac parte din EPPO: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia.