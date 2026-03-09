Ca urmare a războiului din Iran și a blocadei petroliere ucrainene, explozia prețului internațional al petrolului a ajuns și în Ungaria.

„Prețurile combustibililor au început să crească brusc în toată Europa, așa că guvernul a decis în ședința de astăzi că vom proteja familiile, antreprenorii și fermierii maghiari”, a explicat Viktor Orbán decizia guvernului.

„Pentru a reduce prețurile galopate la combustibil, începând de astăzi, de la miezul nopții, va fi introdus un preț protejat, peste care prețurile de vânzare cu amănuntul pentru toate familiile și întreprinderile maghiare nu pot depăși”, a continuat prim-ministrul.

Plafonul pentru benzină este de 595 de forinți (7,68 ron), iar pentru motorină este de 615 forinți (7,94 ron).

Viktor Orbán a declarat că rezervele de stat vor fi eliberate pentru a asigura aprovizionarea.

Acesta avertizează că prețul protejat se aplică doar vehiculelor cu numere de înmatriculare și înmatriculare maghiare și este extins la fermieri, transportatori și antreprenori, pe lângă persoanele fizice.

„Prețul protejat va intra în vigoare astăzi la miezul nopții”, și-a încheiat prim-ministrul discursul.

Orban: „Este necesară o plăcuță de înmatriculare maghiară și un certificat de înmatriculare maghiar”

