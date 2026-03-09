Ordonanța de urgență care reglementează prețul la gaze, după expirarea plafonării, a fost publicată în Monitorul Oficial. Cine dă amenzile și la cât se ridică acestea

Actul normativ prin care Guvernul a reglementat modul de formare a prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici, pentru a nu depăși nivelul plafonat actual, intră în vigoare din 1 aprilie, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a gazelor naturale.

Motivul principal al reglementării, așa se arată în preambulul ordonanței, este faptul că prețurile finale la gaze naturale publicate de principalii furnizori pentru clienții casnici se situează peste nivelul plafonat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2025 până la 31 martie 2026, generând riscuri privind menținerea accesibilității energiei pentru populație.

Astfel, pentru a rămâne în zona de preț de 0,31 lei /kw, adică prețul plafonat pentru consumatorii casnici, prin OUG nr.12/2026 se fixează un preț pentru producători, de 110 lei/MWh la producători, față de 120 de lei/MWh, cât este cel reglementat în prezent.

Conform actualei scheme, până la 31 martie, populația beneficiază de un plafon de 0,31 lei/kWh, iar firmele cu consum de până la 50.000 MWh pe an – de unul de 0,37 lei/kWh, în timp ce CET-urile beneficiază de preț reglementat de 120 de lei/MWh dacă acestea cumpără de la producătorii interni sau de 370 de lei/MWh, dacă achiziționează de la furnizori.

Prin noua OUG, componenta de furnizare a gazelor naturale este stabilită la maximum 15 lei/MW.

În preț sunt incluse și tarifele de distribuție și transport, care sunt cele stabilite legal de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – „cu excepția celor incluse în componenta de achiziție, și/sau tarifele pentru accesul terților la conductele de alimentare din amonte stabilite de către operatorul conductei de alimentare din amonte și/sau tarifele pentru prestarea serviciului de distribuție dintr-un sistem de distribuție închis stabilit de către operatorul economic care desfășoară această activitate” – precum și TVA-ul și accizele.

Obligații de informare

Furnizorii de gaze naturale au obligația să notifice clienții vizați de noua ordonanță odată cu prima factură transmisă după intrarea în vigoare a actului normativ cu privire la modificările care decurg din aplicarea prevederilor acesteia.

La finalul ședinței de Guvern de joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le transmisese românilor să ignore notificările primite recent de la furnizorii de gaze cu oferte de preț mai mari, deoarece acestea nu mai sunt valabile după adoptarea noii reglementări.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei (prețul pe kWh n.r.). Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”, a spus ministrul.

Nivelul sancțiunilor

Potrivit OUG 12/2026, nerespectarea de către furnizorii de gaze naturale și producătorii de gaze naturale a obligațiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării.

Contravențiile săvârșite de către furnizorii de gaze naturale în raport cu clienții non casnici se constată și se sancționează de către reprezentanții împuterniciți ai ANRE.

Constatarea contravențiilor săvârșite de către furnizorii/operatorii de distribuție de gaze naturale în raport cu clienții casnici și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Contravențiile săvârșite de către operatorul de transport și sistem gaze naturale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se constată și se sancționează de către reprezentanții împuterniciți ai ANRE.

Documentul integral, aici.