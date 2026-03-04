O navă rusească care transporta gaze s-a scufundat în Marea Mediterană după o explozie

Potrivit autorităților libiene, un apel de urgență a fost recepționat marți seară de la petrolierul rusesc Arctic Metagaz, aflat în tranzit în Marea Mediterană.

Oficialii libieni au precizat că nava s-a scufundat după ce a fost afectată de „explozii subite”, urmate de un incendiu, relatează Le Figaro.

Pentru incident, Rusia a blamat Ucraina. Printr-un comunicat oficial, Ministerul Transporturilor de la Moscova, s-a anunțat că atacul asupra navei ar fi fost „lansat de pe coasta libiană, folosind ambarcațiuni rapide fără pilot aparținând Ucrainei”.

Ministerul a adăugat că toți cei 30 de membri ai echipajului sunt în siguranță.