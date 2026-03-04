Prima pagină » Știrile zilei » O navă rusească care transporta gaze s-a scufundat în Marea Mediterană după o explozie

O navă rusească care transporta gaze s-a scufundat în Marea Mediterană după o explozie

O navă rusească care transporta gaze naturale lichefiate s-a scufundat în Marea Mediterană, între Libia și Malta, după mai multe explozii. Rusia a dat vina pe Ucraina pentru incident.
Sursa: Pixabay
Radu Mocanu
04 mart. 2026, 12:59, Știri externe

Potrivit autorităților libiene, un apel de urgență a fost recepționat marți seară de la petrolierul rusesc Arctic Metagaz, aflat în tranzit în Marea Mediterană. 

Oficialii libieni au precizat că nava s-a scufundat după ce a fost afectată de „explozii subite”, urmate de un incendiu, relatează Le Figaro

Pentru incident, Rusia a blamat Ucraina. Printr-un comunicat oficial, Ministerul Transporturilor de la Moscova, s-a anunțat că atacul asupra navei ar fi fost „lansat de pe coasta libiană, folosind ambarcațiuni rapide fără pilot aparținând Ucrainei”. 

Ministerul a adăugat că toți cei 30 de membri ai echipajului sunt în siguranță. 

