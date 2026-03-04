Război în Orientul Mijlociu, ziua a cincea. Un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lankăi / Arabia Saudită interceptează rachete și drone deasupra Riadului / Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile

Funeraliile fostului lider iranian, Ali Khamenei, au fost amânate

Funeraliile fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, au fost amânate, potrivit informațiilor publicate de mass-media de stat iraniană.

Funeraliile, care urmau să dureze trei zile, trebuiau să înceapă, miercuri, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini care arătau pregătirile pentru organizarea evenimentului,

Rafinăria Ras Tanura, lovită de un proiectil necunoscut

Ras Tanura, cea mai mare rafinărie națională din Arabia Saudită, dar și un terminal cheie de export de țiței al companiei Saudi Aramco, a fost lovită din nou, miercuri, de un proiectil necunoscut. Atacul a venit la două zile după ce, în urma unui alt atac cu drone, rafinăria a fost închisă.

Un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lankăi. Peste 100 de persoane date dispărute

Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma unui atac submarin asupra unei nave iraniene în largul coastei Sri Lankăi.

Un purtător de cuvânt al marinei din Sri Lanka a declarat că operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare.

Cine este Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei și posibilul următor lider suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei ar putea fi ales ca nou lider suprem al Iranului, după moartea tatălui său, Ali Khamenei. Un membru al Adunării Experților din Iran a declarat pentru televiziunea de stat că se apropie numirea unui nou lider.

Cât costă o zi de război în Orientul Mijlociu?

Războiul lovește PIB-ul Americii. Statele Unite au cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari în prima zi a războiului cu Iranul. Agențiile de presă internaționale, dar și site-urile de profil fac un sumar al cheltuielilor de apărare ale Statelor Unite.

Pedro Sánchez: Spunem „nu” încălcării dreptului internațional

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat, după ce Donald Trump a amenințat că rupe legăturile comerciale cu Spania, că Madridului se plasează de partea dreptului internațional în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.

Emiratele Arabe Unite cer SUA, Israelului și Iranului să revină la negocieri

Emiratele Arabe Unite au solicitat Statelor Unite ale Americii, Israelului și Iranului să reia discuțiile diplomatice, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu.

Guvernul de la Abu Dhabi a avertizat că recurgerea la soluții militare riscă să amplifice tensiunile regionale și a subliniat că dialogul diplomatic reprezintă singura cale viabilă pentru depășirea crizei.

Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului

Elbridge Colby, Subsecretar al Apărării pentru Politici, a susținut în fața unei comisii a Congresul Statelor Unit că moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost rezultatul operațiunilor israeliene reiterând obiectivul principal al Statelor Unite în acest conflict.

Iranienii își vor lua rămas bun de la Khamenei în cadrul unei ceremonii de trei zile

Priveghiul fostului lider suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei va avea loc miercuri, la ora 22:00, ora locală. Ceremonia va dura 3 zile, potrivit anunțului dat de Agenția de știri de stat Irna.

„Începând cu ora 22:00 (18:30 GMT), credincioșii vor putea să-și aducă un ultim omagiu corpului martirului conducător al națiunii, vizitând marea moschee Imam Khomenei” din Teheran, a declarat Irna, citând o declarație a Consiliului Islamic de Coordonare a Dezvoltării.

Khamenei avea 86 de ani când a fost ucis în atacurile americane și israeliene. Fostul lider va fi înmormântat în orașul său natal, Mashhad, din nord-estul Iranului.

Khamenei a fost liderul suprem al Iranului din 1989.

Israelul avertizează locuitorii din suburbiile sudice ale Beirutului să evacueze

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au emis o avertizare urgentă pentru civilii din anumite zone din sudul Beirutului, notează BBC.

Armata le-a cerut civililor să evacueze locuințele, întrucât continuă să atace clădiri despre care susțin că sunt afiliate Hezbollah.

Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al IDF, Avichay Adraee, cetățenii din zona Haret Hreik ar trebui să evacueze „imediat” locuința.

Peste 1.000 de civili uciși în Iran, potrivit unui grup pentru drepturile omului

Agenția de știri pentru drepturile omului din SUA, (HRANA) afirmă că, din 28 februarie, 1.097 de civili au fost uciși în Iran, potrivit BBC.

Dintre aceștia, 181 erau copii cu vârsta sub 10 ani. Numărul civililor răniți a ajuns la 5.402, dintre care 100 de copii, potrivit agenției.

Potrivit datelor publicate de HRANA, cel puțin 104 atacuri numai în ultimele 24 de ore. Atacurile au vizat baze militare, centre medicale și zone rezidențiale.

Sute de alte decese raportate sunt în curs de verificare.

Arabia Saudită interceptează rachete și drone deasupra sudului Riadului

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat miercuri că două rachete de croazieră au fost interceptate deasupra unei zone situate la sud de capitala Riad, iar presa de stat a raportat că un atac separat cu drone a fost dejucat. „Două rachete de croazieră au fost interceptate și distruse în districtul Al-Kharj”, a transmis ministerul într-un comunicat. Agenția oficială de presă saudită a citat un purtător de cuvânt al ministerului care a afirmat că „nouă drone au fost interceptate și distruse imediat după intrarea în spațiul aerian al Regatului”. Declarațiile nu au menționat cine ar putea fi responsabil pentru atacuri.

Explozii în Teheran și Baalbeck pe fondul războiului dintre Iran, SUA și Israel

Miercuri, explozii au zguduit capitala Iranului, după atacurile asupra unui sit nuclear iranian și represaliile Republicii Islamice în regiunea Golfului, scrie The Guardian. Televiziunea de stat iraniană a anunțat explozii în jurul Teheranului la răsăritul soarelui. Israelul a precizat că apărarea sa aeriană a fost activată ca urmare a focului de rachete venind din Iran. La cinci zile de la debutul conflictului, pe care președintele american Donald Trump l-a estimat că va dura câteva săptămâni sau mai mult, aproape 800 de persoane și-au pierdut viața în Iran, printre care și unii pe care Trump i-a identificat ca posibili viitori lideri ai țării. Explozile au lovit și Libanul, unde Israelul a declarat că a vizat militanți Hezbollah. Presa de stat libaneză a raportat că cel puțin patru persoane au murit într-un atac israelian asupra unui complex rezidențial din Baalbeck.

Bursa din Coreea de Sud oprește tranzacțiile din cauza turbulențelor din Orientul Mijlociu

Bursa de valori din Coreea de Sud a suspendat temporar tranzacționarea, după ce cei doi indici principali, Kospi și Kosdaq, au scăzut fiecare cu peste 8% în ședința de dimineață de la Seul, ca urmare a incertitudinii provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. La Tokyo, indicele Nikkei 225 a continuat să piardă teren miercuri, înregistrând o scădere de aproximativ 1,7% în timpul tranzacțiilor de dimineață. În schimb, Wall Street se așteaptă să deschidă doar ușor în scădere la New York, conform datelor pre-market. Investitorii se tem de extinderea războiului cu Iranul. Creșterea prețurilor petrolului și impactul asupra inflației reprezintă principalele motive de îngrijorare. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul global, a fost practic blocată de Iran, menținând prețurile petrolului în centrul atenției.

Israel lovește un hotel din suburbia Hazmieh, lângă Beirut, potrivit presei libaneze