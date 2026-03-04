Război în Orientul Mijlociu, ziua a cincea. Un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lankăi / Arabia Saudită interceptează rachete și drone deasupra Riadului / Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile

Funeraliile fostului lider iranian, Ali Khamenei, au fost amânate
Funeraliile fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, au fost amânate, potrivit informațiilor publicate de mass-media de stat iraniană.
Funeraliile, care urmau să dureze trei zile, trebuiau să înceapă, miercuri, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini care arătau pregătirile pentru organizarea evenimentului,
Rafinăria Ras Tanura, lovită de un proiectil necunoscut
Ras Tanura, cea mai mare rafinărie națională din Arabia Saudită, dar și un terminal cheie de export de țiței al companiei Saudi Aramco, a fost lovită din nou, miercuri, de un proiectil necunoscut. Atacul a venit la două zile după ce, în urma unui alt atac cu drone, rafinăria a fost închisă.
Un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lankăi. Peste 100 de persoane date dispărute
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma unui atac submarin asupra unei nave iraniene în largul coastei Sri Lankăi.
Un purtător de cuvânt al marinei din Sri Lanka a declarat că operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare.
Cine este Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei și posibilul următor lider suprem al Iranului
Mojtaba Khamenei ar putea fi ales ca nou lider suprem al Iranului, după moartea tatălui său, Ali Khamenei. Un membru al Adunării Experților din Iran a declarat pentru televiziunea de stat că se apropie numirea unui nou lider.
Cât costă o zi de război în Orientul Mijlociu?
Războiul lovește PIB-ul Americii. Statele Unite au cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari în prima zi a războiului cu Iranul. Agențiile de presă internaționale, dar și site-urile de profil fac un sumar al cheltuielilor de apărare ale Statelor Unite.
Pedro Sánchez: Spunem „nu” încălcării dreptului internațional
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat, după ce Donald Trump a amenințat că rupe legăturile comerciale cu Spania, că Madridului se plasează de partea dreptului internațional în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.
Emiratele Arabe Unite cer SUA, Israelului și Iranului să revină la negocieri
Emiratele Arabe Unite au solicitat Statelor Unite ale Americii, Israelului și Iranului să reia discuțiile diplomatice, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu.
Guvernul de la Abu Dhabi a avertizat că recurgerea la soluții militare riscă să amplifice tensiunile regionale și a subliniat că dialogul diplomatic reprezintă singura cale viabilă pentru depășirea crizei.
Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului
Elbridge Colby, Subsecretar al Apărării pentru Politici, a susținut în fața unei comisii a Congresul Statelor Unit că moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost rezultatul operațiunilor israeliene reiterând obiectivul principal al Statelor Unite în acest conflict.
Iranienii își vor lua rămas bun de la Khamenei în cadrul unei ceremonii de trei zile
Priveghiul fostului lider suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei va avea loc miercuri, la ora 22:00, ora locală. Ceremonia va dura 3 zile, potrivit anunțului dat de Agenția de știri de stat Irna.
„Începând cu ora 22:00 (18:30 GMT), credincioșii vor putea să-și aducă un ultim omagiu corpului martirului conducător al națiunii, vizitând marea moschee Imam Khomenei” din Teheran, a declarat Irna, citând o declarație a Consiliului Islamic de Coordonare a Dezvoltării.
Khamenei avea 86 de ani când a fost ucis în atacurile americane și israeliene. Fostul lider va fi înmormântat în orașul său natal, Mashhad, din nord-estul Iranului.
Khamenei a fost liderul suprem al Iranului din 1989.
Israelul avertizează locuitorii din suburbiile sudice ale Beirutului să evacueze
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au emis o avertizare urgentă pentru civilii din anumite zone din sudul Beirutului, notează BBC.
Armata le-a cerut civililor să evacueze locuințele, întrucât continuă să atace clădiri despre care susțin că sunt afiliate Hezbollah.
Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al IDF, Avichay Adraee, cetățenii din zona Haret Hreik ar trebui să evacueze „imediat” locuința.
Peste 1.000 de civili uciși în Iran, potrivit unui grup pentru drepturile omului
Agenția de știri pentru drepturile omului din SUA, (HRANA) afirmă că, din 28 februarie, 1.097 de civili au fost uciși în Iran, potrivit BBC.
Dintre aceștia, 181 erau copii cu vârsta sub 10 ani. Numărul civililor răniți a ajuns la 5.402, dintre care 100 de copii, potrivit agenției.
Potrivit datelor publicate de HRANA, cel puțin 104 atacuri numai în ultimele 24 de ore. Atacurile au vizat baze militare, centre medicale și zone rezidențiale.
Sute de alte decese raportate sunt în curs de verificare.
Arabia Saudită interceptează rachete și drone deasupra sudului Riadului
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat miercuri că două rachete de croazieră au fost interceptate deasupra unei zone situate la sud de capitala Riad, iar presa de stat a raportat că un atac separat cu drone a fost dejucat.
„Două rachete de croazieră au fost interceptate și distruse în districtul Al-Kharj”, a transmis ministerul într-un comunicat.
Agenția oficială de presă saudită a citat un purtător de cuvânt al ministerului care a afirmat că „nouă drone au fost interceptate și distruse imediat după intrarea în spațiul aerian al Regatului”.
Declarațiile nu au menționat cine ar putea fi responsabil pentru atacuri.
Explozii în Teheran și Baalbeck pe fondul războiului dintre Iran, SUA și Israel
Miercuri, explozii au zguduit capitala Iranului, după atacurile asupra unui sit nuclear iranian și represaliile Republicii Islamice în regiunea Golfului, scrie The Guardian.
Televiziunea de stat iraniană a anunțat explozii în jurul Teheranului la răsăritul soarelui. Israelul a precizat că apărarea sa aeriană a fost activată ca urmare a focului de rachete venind din Iran.
La cinci zile de la debutul conflictului, pe care președintele american Donald Trump l-a estimat că va dura câteva săptămâni sau mai mult, aproape 800 de persoane și-au pierdut viața în Iran, printre care și unii pe care Trump i-a identificat ca posibili viitori lideri ai țării.
Explozile au lovit și Libanul, unde Israelul a declarat că a vizat militanți Hezbollah. Presa de stat libaneză a raportat că cel puțin patru persoane au murit într-un atac israelian asupra unui complex rezidențial din Baalbeck.
Bursa din Coreea de Sud oprește tranzacțiile din cauza turbulențelor din Orientul Mijlociu
Bursa de valori din Coreea de Sud a suspendat temporar tranzacționarea, după ce cei doi indici principali, Kospi și Kosdaq, au scăzut fiecare cu peste 8% în ședința de dimineață de la Seul, ca urmare a incertitudinii provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.
La Tokyo, indicele Nikkei 225 a continuat să piardă teren miercuri, înregistrând o scădere de aproximativ 1,7% în timpul tranzacțiilor de dimineață. În schimb, Wall Street se așteaptă să deschidă doar ușor în scădere la New York, conform datelor pre-market.
Investitorii se tem de extinderea războiului cu Iranul. Creșterea prețurilor petrolului și impactul asupra inflației reprezintă principalele motive de îngrijorare.
Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul global, a fost practic blocată de Iran, menținând prețurile petrolului în centrul atenției.
Israel lovește un hotel din suburbia Hazmieh, lângă Beirut, potrivit presei libaneze
Presa de stat libaneză relatează că un atac israelian a lovit un hotel din suburbia Hazmieh din Beirut, miercuri dimineață.
Agenția Națională de Știri, administrată de stat, a declarat că „un atac aerian israelian a vizat un hotel din Hazmieh”, adăugând că „ambulanțe au fost trimise la fața locului”.
Israelul a lansat atacuri în jurul Beirutului în ultimele ore, Ministerul Sănătății din Liban declarând că cel puțin 6 persoane au fost ucise în cel mai recent val.
Ministerul britanic de Externe organizează zbor charter pentru cetățenii din Oman
Ministerul britanic de Externe a declarat că cetățenii britanici, partenerii acestora și copiii sub 18 ani sunt eligibili să călătorească cu un zbor charter din Muscat miercuri, atâta timp cât au un document de călătorie valabil.
Ministerul de Externe a declarat că va fi acordată prioritate celor mai vulnerabili și că va contacta cetățenii britanici din Oman. Oricine și-a înregistrat prezența în Emiratele Arabe Unite și se află acum în Oman este rugat să se înregistreze pentru un loc pe un zbor.
Aceștia au cerut oamenilor să nu călătorească pe Aeroportul Internațional Muscat din Oman decât dacă sunt contactați de oficiali.
Aproximativ 130.000 de britanici și-au înregistrat prezența în Orientul Mijlociu la Ministerul de Externe pe fondul planificării evacuării.
Șase persoane ucise în atacuri israeliene la sud de Beirut
Atacurile efectuate de Israel asupra a două orașe situate la sud de Beirut au provocat moartea a șase persoane și au rănit alte opt, a transmis ministerul sănătății din Liban.
Într-un comunicat, ministerul a precizat că „atacurile inamicului israelian asupra zonelor Aramoun și Saadiyat” au dus la decesul a șase persoane și au rănit alte opt „într-un bilanț preliminar”.
Aramoun și Saadiyat se află în afara zonelor tradiționale controlate de Hezbollah, potrivit agenției AFP.
Conflictul regional, declanșat de atacurile SUA și Israel asupra Iranului, s-a extins în Liban luni, după ce Hezbollah, aliat de lungă durată al Teheranului, a lansat drone și rachete asupra teritoriului israelian.
Națiunile Unite au anunțat că mai mult de 30.000 de oameni au fost strămutați din cauza violențelor.
50 de morți în Liban, în timp ce atacurile israeliene continuă, declară Ministerul Sănătății
Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene asupra Libanului în ultimele două zile, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.
Cel puțin 335 de persoane au fost rănite în acest interval de timp, a adăugat ministerul într-un comunicat transmis miercuri.
Bombardamentele israeliene în Liban au continuat miercuri dimineață. Un atac aerian în Aramoun, la sud de capitala Beirut, a ucis cel puțin șase persoane și a rănit opt în primele ore ale dimineții, a raportat ministerul.
Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile de conflict
Statele Unite au atacat aproape 2.000 de ținte de la începutul conflictului cu Iranul, a declarat marți un oficial militar american, spunând că loviturile inițiale din primele 24 de ore au fost „de două ori” mai ample decât cele realizate la începutul invaziei Irakului în 2003, potrivit AFP.
Trump neagă că Israelul l-ar fi forțat să atace Iranul
Donald Trump a încercat să diminueze tensiunile anti-israeliene apărute în Congres și printre susținătorii săi, respingând ideea că ar fi fost convins să atace Iranul din cauza unei decizii deja luate de Israel.
În fața criticilor venite partea adversarilor politici și a unor aliați, Donald Trump a negat că ar fi lansat atacul împotriva Iranului sub presiunea Israelului, scrie The Guardian.
Suspiciunea fusese alimentată de declarațiile lui Marco Rubio, secretarul american de stat.
Întrebat direct dacă Israelul l-a împins să acționeze militar, Trump a răspuns reporterilor: „Nu. S-ar putea să-i fi forțat să atace.”
Arabia Saudită anunță doborârea a nouă drone
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a spus că nouă drone au fost interceptate și eliminate imediat după ce au pătruns în spațiul aerian al regatului, potrivit Reuters.
IDF a emis un avertisment de evacuare pentru 16 sate libaneze înainte de atacurile viitoare
Purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă a emis un avertisment de evacuare imediată pentru locuitorii a 16 sate libaneze, semnalând atacuri iminente asupra țintelor Hezbollah, potrivit The Times of Israel.
SUA consideră operațiunea din Iran mai amplă decât atacurile „de șoc și uimire” din 2003
Armata americană a afirmat că primele 24 de ore ale operațiunii din Iran au fost aproape de două ori mai intense decât prima zi a atacurilor „de șoc și uimire” asupra Irakului din 2003.
Până în prezent, forțele americane au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran „ca parte a celei mai mari acumulări de putere de foc din regiune într-o generație”, a precizat amiralul Brad Cooper de la Comandamentul Central al SUA.
„Am degradat grav apărarea aeriană a Iranului și am distrus sute de rachete balistice, lansatoare și drone iraniene”, a spus Cooper, adăugând că SUA vor „continua cu atacuri 24/7 în Iran”.
În martie 2003, SUA au efectuat peste 1.000 de atacuri asupra Irakului, în timp ce țara începea invazia care avea să ducă la răsturnarea guvernului lui Saddam Hussein.
Campania de bombardamente „de șoc și uimire” a distrus infrastructura regimului din și în jurul Bagdadului și a pregătit terenul pentru atacul terestru al armatei.