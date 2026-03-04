Serviciile secrete germane acuză Rusia că ascunde adevăratul cost economic al războiului

Într-o postare pe LinkedIn, BND a afirmat că sancțiunile occidentale au un „efect clar” asupra economiei ruse, alături de veniturile semnificativ mai mici din petrol și gaze, din cauza scăderii drastice a prețurilor globale, potrivit Reuters.

„Putin sacrifică viitorul economic al Rusiei pentru obiectivele sale imperiale”, a afirmat serviciul de informații.

Kremlinul a declarat săptămâna trecută că scăderea veniturilor și creșterea deficitului bugetar sunt „dificultăți obișnuite” și pot fi remediate datorită stabilității macroeconomice generale.

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol, principalul său produs de export, au scăzut deoarece Moscova a fost forțată să îl vândă cu o reducere mai mare pe piețele globale din cauza sancțiunilor occidentale și a presiunii exercitate de SUA asupra principalilor cumpărători.

BND a estimat deficitul bugetului federal al Rusiei la 8,01 trilioane de ruble, comparativ cu cifra oficială de 5,65 trilioane, care echivalează cu 2,6% din PIB. Serviciul nu a divulgat calculele detaliate privind modul în care a ajuns la cifra exactă și nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii suplimentare.

Deficitul bugetar consolidat al Rusiei, care include bugetele regionale, s-a deteriorat substanțial în 2025, ajungând la 8,3 trilioane de ruble sau 3,9% din PIB, de 2,6 ori mai mult decât în 2024, din cauza scăderii veniturilor și a creșterii cheltuielilor.

Ministerul Finanțelor nu a comentat acuzațiile BND.

O sursă apropiată guvernului rus a declarat pentru Reuters în februarie că situația bugetară a Rusiei se deteriora rapid.

Prețurile globale ale petrolului au crescut în urma atacurilor SUA și Israelului împotriva Iranului, dar creșterea este încă insuficientă pentru a echilibra bugetul rus, potrivit calculelor Reuters.