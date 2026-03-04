Prima pagină » Știri externe » Iranul a tras spre un teritoriu NATO. Rachetă balistică lansată spre Turcia, interceptată de NATO. Resturi au căzut în Hatay

Iranul a tras spre un teritoriu NATO. Rachetă balistică lansată spre Turcia, interceptată de NATO. Resturi au căzut în Hatay

Un proiectil balistic detectat îndreptându-se spre spațiul aerian al Turciei, după ce ar fi fost lansat din Iran și a traversat spațiul aerian irakian și sirian, a fost angajat „la timp” și neutralizat de elemente NATO de apărare aeriană și antirachetă dislocate în estul Mediteranei, a anunțat miercuri Ministerul Apărării de la Ankara. Este prima dată când Iranul lansează rachete spre un teritoriu al NATO, de la începutul conflictului de sâmbătă.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Gabriel Negreanu
04 mart. 2026, 13:49, Știri externe

Potrivit comunicatului, o muniție căzută în districtul Dörtyol (provincia Hatay, sudul Turciei) a fost identificată drept parte din muniția de apărare aeriană folosită în interceptare, după distrugerea amenințării în aer. Autoritățile turce precizează că nu au existat victime sau răniți.

În același mesaj, Ankara afirmă că va lua „fără ezitare” toate măsurile necesare pentru apărarea teritoriului și a spațiului aerian și reamintește că își „rezervă dreptul” de a răspunde oricăror acțiuni ostile împotriva țării. Totodată, Turcia avertizează „toate părțile” să evite pași care ar putea extinde conflictul în regiune și spune că va continua consultările cu NATO și cu aliații.

Incidentul are loc pe fondul escaladării recente a crizei regionale, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns cu lovituri cu drone și rachete asupra unor ținte din Orientul Mijlociu, inclusiv în zone unde se află infrastructură militară americană.

Tensiunile au afectat și traficul aerian: mai multe state au închis temporar spații aeriene, iar companii aeriene internaționale au suspendat sau deviat zboruri din și către regiune, potrivit datelor de monitorizare și recomandărilor de siguranță.

În acest context, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că Alianța „nu este implicată” direct în conflict, dar că va apăra „fiecare centimetru” din teritoriul aliat, subliniind în același timp riscurile asociate capabilităților balistice ale Iranului.

