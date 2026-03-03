Ministrul Apărării: Iranul ocolește „chirurgical” statele NATO. Conflictul este unul regional

În contextul temerilor privind o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, autoritățile monitorizează comportamentul Iranului față de Alianța Nord-Atlantică. Ministrul Apărării consideră că, deocamdată, acțiunile militare nu vizează statele membre NATO, ci sunt limitate la un duel regional.

„Deocamdată, acțiunea care a început și este în desfășurare în Iran nu este o acțiune a NATO, este o acțiune a Statelor Unite, Israel. NATO deocamdată nu este implicat acolo și am văzut că este și o atenție din partea Iranului cu privire la evitarea unui stat membru NATO”, a spus ministrul, marțil, la Digi24.

Analiza se bazează pe modul în care au fost selectate țintele în ultimele atacuri, observându-se o reținere clară în a provoca direct aliații din regiune.

„Dacă ați observat, din toate țările care au fost atacate de Iran, care spune ceea ce s-a întâmplat, Turcia a fost chirurgical ocolită, ceea ce ne duce cu convingerea că nu este preocupare împotriva unei țări membru NATO, ci mai degrabă este un conflict regional în zona Iranului”, a adăugat Miruță.

Ministrul a fost întrebat și despre posibilitatea ca Statele Unite sau Israelul să fi cerut sprijin logistic sau militar României.

„Pentru ce s-a întâmplat în Iran, vă răspund și răspunsul este nu. Nu a primit o asemenea discuție”, a subliniat acesta. De asemenea, întrebat dacă s-a solicitat ajutor militar sau echipament din partea Israelului, ministrul a replicat scurt: „Pe zonă militară, nu”.

Sursa video: Digi24