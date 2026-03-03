Prima pagină » Politic » Ministrul Apărării: Iranul ocolește „chirurgical” statele NATO. Conflictul este unul regional

Ministrul Apărării: Iranul ocolește „chirurgical” statele NATO. Conflictul este unul regional

„Turcia a fost chirurgical ocolită”, afirmă ministrul Apărării, Radu Miruță. Acesta a subliniat că Iranul evită atacarea membrilor NATO pentru a menține conflictul la nivel regional.
Defense Minister: Iran is „surgically” bypassing NATO countries. The conflict is a regional one
Defense Minister: Iran is „surgically” bypassing NATO countries. The conflict is a regional one
Este Salvador Caragea cel mai potrivit pentru funcția de la Sadu? Miruță: „Sub nicio formă”, dar are curaj
Este Salvador Caragea cel mai potrivit pentru funcția de la Sadu? Miruță: „Sub nicio formă”, dar are curaj
România analizează propunerea de strategie nucleară a Franței. Miruță: Decizia depinde de „acceptabilitatea populației”
România analizează propunerea de strategie nucleară a Franței. Miruță: Decizia depinde de „acceptabilitatea populației”
(VIDEO) Poliția israeliană reține echipa de filmare a CNN TÜRK, în timpul transmisiunii în direct. Ce s-a întâmplat
(VIDEO) Poliția israeliană reține echipa de filmare a CNN TÜRK, în timpul transmisiunii în direct. Ce s-a întâmplat
Ce gest au făcut președintele Emiratelor Arabe Unite și Prințul Moștenitor după ce Dubaiul a fost lovit de rachete iraniene
Ce gest au făcut președintele Emiratelor Arabe Unite și Prințul Moștenitor după ce Dubaiul a fost lovit de rachete iraniene
Alexandra-Valentina Dumitru
03 mart. 2026, 14:37, Politic

În contextul temerilor privind o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, autoritățile monitorizează comportamentul Iranului față de Alianța Nord-Atlantică. Ministrul Apărării consideră că, deocamdată, acțiunile militare nu vizează statele membre NATO, ci sunt limitate la un duel regional.

„Deocamdată, acțiunea care a început și este în desfășurare în Iran nu este o acțiune a NATO, este o acțiune a Statelor Unite, Israel. NATO deocamdată nu este implicat acolo și am văzut că este și o atenție din partea Iranului cu privire la evitarea unui stat membru NATO”, a spus ministrul, marțil, la Digi24.

Analiza se bazează pe modul în care au fost selectate țintele în ultimele atacuri, observându-se o reținere clară în a provoca direct aliații din regiune.

„Dacă ați observat, din toate țările care au fost atacate de Iran, care spune ceea ce s-a întâmplat, Turcia a fost chirurgical ocolită, ceea ce ne duce cu convingerea că nu este preocupare împotriva unei țări membru NATO, ci mai degrabă este un conflict regional în zona Iranului”, a adăugat Miruță.

Ministrul a fost întrebat și despre posibilitatea ca Statele Unite sau Israelul să fi cerut sprijin logistic sau militar României.

„Pentru ce s-a întâmplat în Iran, vă răspund și răspunsul este nu. Nu a primit o asemenea discuție”, a subliniat acesta. De asemenea, întrebat dacă s-a solicitat ajutor militar sau echipament din partea Israelului, ministrul a replicat scurt: „Pe zonă militară, nu”.

 

Sursa video: Digi24

Recomandarea video

Cristina Chiriac, propunererea pentru funcția de procuror general, „eroină” într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Ce obiecte nu trebuie să-ți lipsească din casă în luna martie. Îți vor purta noroc și vor atrage banii, sănătatea și iubirea în viața ta
CSID
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor