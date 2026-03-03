Prima pagină » Politic » România analizează propunerea de strategie nucleară a Franței. Miruță: Decizia depinde de „acceptabilitatea populației”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România evaluează propunerea lui Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară extinsă.
Alexandra-Valentina Dumitru
03 mart. 2026, 14:29, Politic

Subiectul extinderii capacității nucleare a Franței și participarea aliaților europeni la strategia nucleară este, pentru statul român, într-o etapă preliminară.

„Este o discuție foarte incipientă care a pornit pe marginea acestui subiect lansat de Franța. Se analizează în România, cu Administrația Prezidențială, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Apărării, să vedem cum evoluează discuțiile în perioada următoare”, a precizat ministrul, marți, la Digi24.

Dincolo de aspectele pur strategice, poziția României va depinde și de impactul pe care o astfel de decizie l-ar putea avea asupra societății civile, dar și de echilibrul fragil din regiune.

„Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației, sunt avantaje, sunt dezavantaje. Se recântăresc aceste lucruri și, cu siguranță, și România va avea un punct de vedere pe marginea acestui subiect. O sporire a capacității presupune o descurajare mai puternică. Pe de altă parte, pot fi interpretări conform cărora o astfel de prezență poate irita mai tare vecinătatea. Astfel de lucruri sunt analizate cu raționament și cu argumente pentru a vedea încotro merge rezultanta”, a explicat acesta.

