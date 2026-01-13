Prima pagină » Politic » Miruță: România nu are nevoie de armă nucleară. Suntem protejați de NATO

Miruță: România nu are nevoie de armă nucleară. Suntem protejați de NATO

Ministrul Apărării respinge ideea ca România să găzduiască sau să dezvolte componente de armament nuclear, afirmând că securitatea țării este deja asigurată prin alianțele din care face parte.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Maria Miron
13 ian. 2026, 22:07, Politic

Radu Miruță a precizat că România beneficiază deja de umbrela de securitate oferită de state membre NATO care dețin armament nuclear, precum Franța și Marea Britanie, și că relațiile cu acestea nu sunt unele tensionate. „România nu este într-o logică în care analizează dacă cei cu care a interacționat până acum devin dușmani. Dacă am ajunge acolo, situația s-ar schimba complet”, a explicat ministrul, marți, la B1 TV.

Miruță: Toate sistemele Patriot sunt operaționale

Întrebat câte sisteme Patriot sunt funcționale în prezent în România, Miruță a afirmat că toate sistemele achiziționate sunt operaționale, precizând că donația cunoscută către Ucraina a fost făcută cu aprobarea Parlamentului.

Potrivit acestuia, România urmează să primească în schimb echivalentul în armament, nu în bani. „Am donat produs și primim înapoi produs. Nu te aperi cu portofelul, ci cu capabilități militare”, a declarat Miruță.

Miruță: Alianțele mențin stabilitatea

Ministrul USR susține că, atât la nivel european, cât și în cadrul NATO, toate discuțiile se poartă exclusiv în logica apărării comune, fără intenții de fragmentare sau de dezvoltare a unor strategii militare individuale. În opinia sa, o astfel de schimbare ar reprezenta o modificare radicală a ordinii de securitate globale.

„Nu este în interesul nimănui din tabăra occidentală ca alianțele să se destrame. Ar profita doar adversarii. Este principiul clasic divide et impera”, a afirmat Miruță. „Țările au înțeles asta și uite că e pace pe continentul european de la al doilea război mondial”, a adăugat ministrul.

