G4Media: Scutul de la Deveselu, piesă-cheie în apărarea Europei într-un eventual conflict SUA-Iran

Sistemul Aegis Ashore instalat în România face parte din rețeaua NATO de apărare împotriva rachetelor balistice și este conceput pentru a detecta, urmări și intercepta rachete cu rază scurtă și medie, protejând teritoriul european de posibile atacuri provenite din Orientul Mijlociu, notează G4Media.

Baza de la Deveselu, operațională din 2016, găzduiește lansatoare SM-3 fără focoase explozive, care distrug rachetele inamice prin impact cinetic.

În prezent, scutul include trei baterii cu câte 24 de interceptori fiecare și se află la aproximativ 2.500 km de Iran, poziționare strategică care îi permite să neutralizeze rachetele balistice iraniene Shahab 3, capabile să atingă Europa Centrală, inclusiv România.

Sistemul de la Deveselu face parte dintr-o rețea mai largă NATO, care include: centrul de comandă BMD de la Ramstein (Germania), radarul american din Kürecik (Turcia), baza Aegis Ashore de la Redzikowo (Polonia) și nave Aegis cu capacitate BMD în Rota (Spania).

În 2024, această infrastructură a fost completată cu baza de interceptori din nordul Poloniei, consolidând protecția transatlantică.

Modernizările recente, din 2019 și 2023, au sporit capacitatea sistemului de a răspunde rapid la amenințările actuale.

NATO: Scutul Deveselu este pur defensiv

Oficialii NATO și americani subliniază că scutul de la Deveselu este pur defensiv și contribuie la descurajarea rachetelor balistice iraniene, fără a reprezenta o amenințare pentru alte state.

Tensiunile internaționale cresc pe fondul negocierilor nucleare dintre SUA și Iran, considerate fragile de experți.

La o zi după ce mediatorii din Oman au raportat „progrese semnificative”, ambasadele americane și europene au emis avertismente pentru cetățeni, iar USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion american, s-a deplasat în largul Israelului. Oficialii americani au reiterat că nu exclud folosirea forței dacă Iranul obține acces la arme nucleare.

În acest context, scutul de la Deveselu rămâne o piesă esențială a apărării Europei, capabil să protejeze continentul de atacuri balistice și să mențină echilibrul strategic în regiune, într-un moment de incertitudine majoră pentru securitatea internațională.