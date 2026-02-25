Polonia: Șeful Statului Major avertizează asupra modernizării lente a armatei în fața amenințării ruse

„În ciuda cheltuielilor record pentru apărare din ultimii trei ani, acestea nu au putut compensa aproape trei decenii de subfinanțare cronică a forțelor armate”, a spus generalul Wieslaw Kukula, șeful Statului Major, în cadrul unei reuniuni la care a participat conducerea militară, ministrul Apărării, și președintele Karol Nawrocki.

Potrivit generalului Kukula, armata poloneză ar urma să ajungă la 500.000 de militari până în 2039, față de aproximativ 210.000 în prezent. Oficialul a atras atenția că unități nou-create nu ating capacitatea operațională necesară, nu din lipsă de personal, ci din cauza lipsurilor logistice, potrivit Le Figaro.

Privind riscurile de securitate națională cu care se confruntă Polonia, Șeful de Stat Major a calificat Rusia drept o „amenințare existențială”.

În acest context, Polonia urmează să beneficieze de aproximativ 43.7 miliarde de euro din programul Comisie Europene, SAFE, un instrument destinat consolidării capacităților europene de apărare.

Cu toate acestea, mecanismul SAFE a generat tensiuni politice interne. Partidul de opoziție, Lege și Justiție consideră că este un mecanism de control care ar putea afecta suveranitatea Poloniei, viziune susținută de președintele Nawrocki, însă guvernul condus de Donald Tusk susține că Polonia va putea accesa fondurile chiar și în cazul unui eventual veto.