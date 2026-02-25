Prima pagină » Știrile zilei » Polonia: Șeful Statului Major avertizează asupra modernizării lente a armatei în fața amenințării ruse

Polonia: Șeful Statului Major avertizează asupra modernizării lente a armatei în fața amenințării ruse

Șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Polonia a avertizat că ritmul de modernizare tehnică a armatei este sub așteptări, în ciuda cheltuielilor record pentru apărare. De asemenea, oficialul a catalogat Rusia drept o „amenințare existențială”.
Polonia: Șeful Statului Major avertizează asupra modernizării lente a armatei în fața amenințării ruse
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 feb. 2026, 15:46, Știri externe

„În ciuda cheltuielilor record pentru apărare din ultimii trei ani, acestea nu au putut compensa aproape trei decenii de subfinanțare cronică a forțelor armate”, a spus generalul Wieslaw Kukula, șeful Statului Major, în cadrul unei reuniuni la care a participat conducerea militară,  ministrul Apărării, și președintele Karol Nawrocki. 

Potrivit generalului Kukula, armata poloneză ar urma să ajungă la 500.000 de militari până în 2039, față de aproximativ 210.000 în prezent. Oficialul a atras atenția că unități nou-create nu ating capacitatea operațională necesară, nu din lipsă de personal, ci din cauza lipsurilor logistice, potrivit Le Figaro

Privind riscurile de securitate națională cu care se confruntă Polonia, Șeful de Stat Major a calificat Rusia drept o „amenințare existențială”.

În acest context, Polonia urmează să beneficieze de aproximativ 43.7 miliarde de euro din programul Comisie Europene, SAFE, un instrument destinat consolidării capacităților europene de apărare. 

Cu toate acestea, mecanismul SAFE a generat tensiuni politice interne. Partidul de opoziție, Lege și Justiție consideră că este un mecanism de control care ar putea afecta suveranitatea Poloniei, viziune susținută de președintele Nawrocki, însă guvernul condus de Donald Tusk susține că Polonia va putea accesa fondurile chiar și în cazul unui eventual veto. 

Recomandarea video

Sondaj cu o lună înaintea alegerilor din Ungaria: Partidul de opoziție conduce cu 11 puncte procentuale în fața lui Viktor Orban
G4Media
Bolojan, ROȘU de nervi după noile tăieri! Și-a pierdut cumpătul: „Altă întrebare!”
Gandul
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Libertatea
Secretul bunicilor pentru o imunitate cât mai puternică! 2 ingrediente pe care le ai deja în bucătărie
CSID
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor