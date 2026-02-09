Polonia va înființa un corp de rezerviști civili pentru atingerea pragului de 500.000 de soldați

Anunțul a fost făcut luni de ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Varșovia, scrie EFE.

Potrivit ministrului, noul corp de rezervă militară al Poloniei va permite mobilizarea rapidă, în caz de conflict, a unui efectiv total de până la 500.000 de soldați.

Rezerviștii vor fi voluntari care beneficiază atât de plată pentru zilele de instruire, cât și de compensații financiare pentru menținerea unui nivel constant de disponibilitate, putând fi chemați oricând sub drapel.

Instruire permanentă pentru corpul de rezervă militară al Poloniei

Programul prevede o instruire continuă, cu minimum opt zile de pregătire anuală, precum și acces la cursuri specializate de securitate cibernetică, medicină militară și comunicații.

În paralel, autoritățile vor înființa școli de cadeți dedicate civililor fără experiență militară anterioară, care vor putea obține gradul de sublocotenent în rezervă în urma unui proces de formare desfășurat pe parcursul a trei ani.

Civilii care aleg să se alăture noului corp de rezervă militară al Poloniei vor avea posibilitatea de a-și selecta perioada de instruire și unitatea militară în care doresc să activeze. De asemenea, statul polonez va compensa companiile angajatoare pentru absența temporară a angajaților implicați în activități militare.

Programul „În alertă” și strategia de securitate a Poloniei

Inițiativa face parte din programul guvernamental „În alertă”, care vizează instruirea punctuală a civililor cu vârste între 18 și 60 de ani în domenii precum supraviețuirea, tirul, medicina de urgență și autoapărarea.

Potrivit ministrului apărării, dintre cei 18.000 de participanți înscriși anul trecut, aproximativ 16.000 au finalizat cu succes cursurile.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a subliniat anterior caracterul urgent al acestui demers, afirmând că atingerea pragului de 500.000 de soldați și alocarea a 5% din PIB pentru apărare sunt esențiale pentru securitatea națională și pentru transformarea Poloniei într-un pilon militar major al NATO în Europa. Autoritățile de la Varșovia intenționează să profesionalizeze 200.000 de rezerviști până în anul 2039.