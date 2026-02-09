Consilierii francezi solicită tarife UE sau un euro mai slab pentru a contracara China

Europa se confruntă cu o creștere a presiunii concurențiale din partea Chinei, firmele chineze câștigând cote de piață, inclusiv în industrii dominate odinioară de țările europene, se arată în raport, recunoscând totodată că propunerile sale ar fi dificil de pus în aplicar, scrie Reuters.

Raportul a fost elaborat de Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, un organism consultativ al guvernului francez care raportează direct primului ministru și ghidează politica publică pe termen lung.

Analiza a constatat că sectoarele centrale pentru baza industrială a Europei, inclusiv automobile, mașini-unelte, produse chimice și baterii, sunt acum amenințate direct, un sfert din exporturile franceze și până la două treimi din producția germană fiind expuse concurenței chineze.

Creșterea este determinată de produsele chinezești de calitate superioară și de avantajele susținute în materie de costuri, de 30 % până la 40 %, potrivit consultărilor cu producătorii europeni.

Combinat cu o monedă chineză „subevaluată”, avansul industrial al Beijingului riscă să împingă Europa într-un ciclu de „distrugere distructivă” dacă nu se iau măsuri, a declarat șeful instituției, Clément Beaune.

El a afirmat că instrumentele existente de apărare comercială ale UE – care au inclus adesea investigații antidumping de lungă durată – sunt acum insuficiente și a solicitat o schimbare de politică „masivă și vitală”.

Beaune a recunoscut că provocarea unei deprecieri a euro – sau a unei aprecieri a renminbiului – ar fi mai dificilă decât impunerea de tarife, deși tarifele ar fi, de asemenea, departe de a fi simple și ar necesita sprijinul majorității calificate dintre statele UE.

Ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure, a declarat săptămâna trecută că ar putea include volatilitatea pieței valutare pe agenda președinției franceze a Grupului celor șapte puteri economice din acest an, dacă va fi necesar.

Franța intenționează să utilizeze președinția G7 pe care o deține pe durata unui an pentru a se concentra asupra dezechilibrelor macroeconomice globale, pe care Lescure le-a descris ca fiind determinate de consumul excesiv alimentat de credit în SUA, de subinvestițiile din Europa și de creșterea economică bazată pe exporturi din China.