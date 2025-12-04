Relațiile economice China–Franța. China cere „mediu echitabil” pentru firmele chineze în Franța, în schimbul creșterii importurilor

Anunțul a fost făcut joi de președintele Xi Jinping, în cadrul întrevederii de la Beijing cu omologul său francez, Emmanuel Macron, evidențiind evoluția relațiilor economice China–Franța.

Vizita președintelui francez, prima după mai bine de doi ani, are loc într-un context tensionat, marcat de dezechilibre comerciale, supraproducția chineză și impactul războiului din Ucraina asupra securității europene. Macron a subliniat necesitatea unei „relații echilibrate”, solicitând Chinei să continue facilitarea accesului produselor franceze – vin, carne de porc, carne de pasăre și carne de vită – pe piața chineză. În paralel, liderul francez a reafirmat presiunea asupra Beijingului pentru a contribui la reducerea tensiunilor din Ucraina, scire CNBC.

Xi și Macron semnează acorduri economice și discută investițiile directe

În cadrul discuțiilor, cei doi lideri au convenit să creeze un cadru favorabil creșterii investițiilor directe chineze în Europa, în special în Franța, unde acestea ar urma să genereze noi locuri de muncă. De asemenea, au fost semnate acorduri în domenii strategice precum energie, agricultură, educație, mediu, economie digitală și inteligență artificială, consolidând relațiile economice China–Franța.

Tensiunile comerciale rămân însă ridicate. În urma taxelor europene impuse vehiculelor electrice chinezești, Beijingul a luat în calcul măsuri de retaliere, inclusiv taxe pentru produsele franceze precum carnea de porc și produsele lactate. Macron încearcă să prevină escaladarea acestor măsuri, în contextul în care balanța comercială a Franței cu China a atins aproape 20 de miliarde de euro în 2024.

Ucraina și cooperarea diplomatică, teme sensibile în discuțiile Xi–Macron

Pe tema conflictului din Ucraina, Macron a cerut Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru a favoriza „cel puțin un armistițiu” și a proteja infrastructura critică. Xi a afirmat că Beijingul va continua să joace „un rol constructiv” și să susțină eforturile europene pentru un cadru de securitate durabil.

Vizita se va încheia în Chengdu, unde cei doi lideri vor discuta despre protecția și cooperarea legată de panda uriași, un simbol diplomatic al relațiilor bilaterale. China a promis că va trimite noi panda în Franța, după ce Parisul a returnat recent o pereche aflată în împrumut timp de 13 ani.