Președintele Putin a autorizat atacul cu Noviciok asupra lui Serghei Skripal în 2018, ce a provocat și moartea unei femei nevinovate

„Am ajuns la concluzia că operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal trebuie să fi fost autorizată la cel mai înalt nivel, de către președintele Putin. Dovezile că acesta a fost un atac al statului rus sunt covârșitoare”, a transmis Anthony Hughes, fost judecător la Curtea Supremă și coordonatorul anchetei, citat de Reuters.

În martie 2018, într-o tentativă de asasinat, agenți GRU au aplicat Noviciok pe clanța ușii casei lui Serghei Skripal, fost agent dublu. Skripal și fiica sa, Iulia, au fost găsiți inconștienți pe o bancă în Salisbury, însă au supraviețuit tentativei.

Hughes a subliniat că modul în care sticluța contaminată și folosită în acțiunea GRU a fost aruncată demonstrează un dispreț total față de viețile civililor.

La patru luni după incident, Dawn Sturgess, o femeie de 44 de ani, a murit după ce partenerul ei a găsit o sticluță de parfum contrafăcută folosită de agenți pentru a transporta Novichok în Marea Britanie.

Anthony Hughes a adăugat că responsabilitatea morală pentru moartea lui Sturgess revine agenților implicați, superiorilor lor din GRU și celor care au autorizat operațiunea, până la Putin.

Cei trei agenți GRU acuzați de autoritățile britanice au negat implicarea, susținând că ar fi fost turiști.

Reacția autorităților britanice

Ca reacție la rezultatele anchetei, statul britanic a anunțat noi sancțiuni împotriva GRU și a convocat ambasadorul rus la Londra. De asemenea, premierul Keir Starmer a transmis: „Marea Britanie se va opune întotdeauna regimului brutal al lui Putin și va denunța mașinăria sa ucigașă pentru ceea ce este”.

Incidentul din 2018 a declanșat cea mai amplă expulzare reciprocă de diplomați între Est și Vest de la Războiul Rece, iar tensiunile s-au accentuat după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Aceasta este a doua investigație majoră britanică ce îl indică pe Putin drept responsabil pentru atacuri letale pe teritoriul Regatului Unit, după concluziile anchetei privind asasinarea lui Alexander Litvinenko în 2006.