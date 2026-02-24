Peter Mandelson, eliberat pe cauțiune după arestarea în ancheta privind legăturile cu Jeffrey Epstein

Luni, Peter Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost reținut de forțele de ordine din capitala britanică, sub suspiciunea de „misconduct in public office” (abateri în funcție publică). Conform unui comunicat al autorităților, bărbatul vizat de investigații a fost ulterior eliberat pe cauțiune, urmând ca ancheta să continue, mai scrie Euronews.

Jurnaliștii prezenți au surprins imagini cu Mandelson fiind însoțit de ofițeri în civil în timp ce părăsea reședința sa londoneză.

Această investigație a fost inițiată în urma publicării a peste trei milioane de pagini cu documente referitoare la Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Epstein, un finanțist condamnat pentru infracțiuni de natură sexuală, a decedat în detenție în anul 2019.

Suspiciuni privind transmiterea de informații confidențiale

Mandelson, alături de Andrew Mountbatten-Windsor (cunoscut anterior ca Prințul Andrew), sunt vizați de acuzații conform cărora ar fi partajat informații guvernamentale sensibile cu Epstein, în perioadele în care dețineau funcții publice.

Documentele dezvăluite public sugerează că Mandelson ar fi comunicat detalii interne despre strategiile guvernamentale elaborate în urma crizei financiare din 2008. Printre acestea se numără posibile planuri de privatizare a activelor de stat și discuții despre impozitarea bonusurilor din sectorul bancar.

Anumite mesaje din dosar indică faptul că fostul ministru ar fi încercat să influențeze decizii politice, favorizând interese discutate anterior cu Epstein.

Demis de Starmer pe fondul noilor dezvăluiri

În decembrie 2024, Keir Starmer l-a numit pe Mandelson ambasador la Washington, în ciuda faptului că acesta își menținuse contactele cu Epstein chiar și după condamnarea acestuia din 2008. Totuși, în septembrie 2025, Starmer a decis demiterea lui Mandelson, pe fondul noilor dezvăluiri despre profunzimea relației dintre cei doi.

Prim-ministrul britanic și-a exprimat public scuzele față de victimele lui Epstein, afirmând că a fost indus în eroare pe parcursul procesului de verificare a antecedentelor fostului diplomat.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile investighează dacă au avut loc încălcări ale legislației privind confidențialitatea datelor guvernamentale.

Acest caz readuce în atenția publicului rețelele controversate ale lui Epstein cu elitele politice și financiare la nivel global, evidențiind riscurile inerente ale relațiilor informale în cercurile înalte de putere.