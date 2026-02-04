Un tigru filmat într-o curte din Dâmbovița, viral pe TikTok. Poliția face anchetă

Menajeria unde a fost filmat tigrul este în Picior de Munte, județul Dâmbovița.

Animalul sălbatic este filmat și postat pe contul de TikTok „IWF Menajerie Dâmbvița”, alături de alte animale.

Potrivit celui care filmează, animalul este un tigru siberian și îl cheamă Shere Khan: „Tigru siberian la pândă. Toți cerbii și mufonii s-au pitit de el”, spune bărbatul în video, în timp ce animalul se apropie de el. Apoi continuă: „Stai, băi, tati, ia vezi tu ce e acolo! Shere Khan, puturos!”, spune bărbatul când animalul se culcă în zăpadă.

Anchetă la Poliție

După ce imaginile cu animalul sălbatic au apărut în spațiul online, Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița a transmis că Serviciul de Ordine Publică are în lucru un dosar penal întocmit „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești”.

Grădina Zoologică improvizată era cunoscută autorităților din 2025

Grădina Zoologică improvizată a fost descoperită de Garda de Mediu în Dâmbovița în vara anului 2025. O echipă de comisari din cadrul Comisariatului General al Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu reprezentanți ai Comisariatului Județean Dâmbovița, Direcției Sanitar-Veterinare Dâmbovița, Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Poliția Animalelor, a desfășurat un control la centrul de menajerie aparținând IWF – Internaţional Wildlife Foundation, situat în localitatea Picior de Munte, comuna Dragodana, județul Dâmbovița.

Au fost constatate numeroase probleme și proprietarul menajeriei a primit trei sancțiuni contravenționale, respectiv două amenzi, în valoare totală de 120.000 lei, și un avertisment. Cu toate acestea, animalele au rămas în custodia proprietarului, fără dreptul de înstrăinare, până când acesta va face dovada provenienţei acestora, iar Garda Națională de Mediu era însărcintară să urmărească respectarea măsurilor dispuse și continuarea acțiunilor de control pentru protejarea mediului și a faunei captive.