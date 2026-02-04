Poluare pe Dunăre, în zona Giurgiu. Un împingător s-a scufundat

Administrația Națională Apele Române a anunțat că poluarea cu carburanți și ulei a fost cauzată de de scufundarea unui împingător în zona Plajei Vechi Giurgiu, pe canalul Plantelor.

Reprezentanții Apelor Române susțin că au fost sesizați telefonic de reprezentanții Garzii de Mediu Giurgiu cu privire la acest incident.

Specailiștii Apelor Române evaluează situația din teren și vor preleva probe de apă din mai multe puncte pentru analize specifice.

Echipele Apelor Române sunt pregătite să intervină pentru limitarea și îndepărtarea poluării cu materiale absorbante tip spill-sorb și baraje absorbante pentru reținerea produselor petroliere de la suprafața apei.

Situația este monitorizată permanent, iar măsurile operative vor fi adaptate în funcție de evoluția din teren și de rezultatele analizelor de laborator, susțin reprezentanții administrației.