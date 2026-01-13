Ministerul Mediului: 15 candidați și-au depus dosarul pentru funcția de director general la „Apele Române”

Potrivit comunicatului publicat de Minister, 15 candidați și-au depus dosarele pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

„Numărul mare de candidaturi confirmă nu doar importanța strategică a ANAR, ci și nevoia reală de reformă a acestei instituții. După ani în care numirile în funcții de conducere au fost făcute fără criterii clare de competență și integritate, am decis să deschidem acest proces și să îl construim pe principii de profesionalism, transparență și responsabilitate publică. Numirea directorului general este o prerogativă a ministrului, da, dar asta nu exclude un proces voluntar de selecție transparentă pentru a asigura o evaluare comparativă reală și pentru a identifica cel mai bun specialist care poate coordona reforma profundă de care ANAR are nevoie”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Pentru numire, candidații vor fi evaluați și vor exista consultări cu Diana Buzoianu. Dintre toți cei 15 candidați, va fi ales cel mai competent. Candidați vor fi evaluați de o comisie formată din cinci membri care au experiență executivă, dar și studii în domeniul apelor, al siguranței hidrotehnice, al politicilor publice și al managementului instituțional.

„Prin această abordare, ministerul urmărește să asigure transparența decizională și o evaluare profesionistă, comparativă și riguroasă a candidaților, astfel încât la conducerea ANAR să fie desemnat specialistul cu cea mai solidă competență profesională, viziune managerială și capacitate de reformă”, se arată în comunicatul publicat de Minister.

Interviurile vor avea loc în perioada 15-16 ianuarie și vor fi publicate, atât pe site, cât și pe Canalul de YouTube al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Membrii comisiei de evaluare

Comisia de evaluare a candidaților este formată din cinci specialiști: