Doru Dragoș Cazan, numit director general al „Apelor Române”. Diana Buzoianu: Competența, integritatea și performanța contează

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a semnat Ordinul de numire a ing. dr. Doru Dragoș Cazan în funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), în urma finalizării procedurii de selecție și a deliberărilor comisiei de evaluare. Mandatul acestuia începe de mâine, 20 ianuarie 2026.

Potrivit Ministerului Mediului, procesul de selecție a fost organizat deschis și transparent, iar înregistrările video ale interviurilor susținute de candidați au fost făcute publice pe contul oficial de YouTube al instituției, ca parte a angajamentului pentru responsabilitate și transparență.

„Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecție deschisă și să o ducem până la capăt în deplină transparență. (…) Prin această numire, transmit un mesaj clar: competența, integritatea și performanța contează cu adevărat”, a declarat ministra Diana Buzoianu.

Doru Dragoș Cazan are peste 30 de ani de experiență în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor în infrastructura hidrologică. Din 2021, este director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, iar anterior a fost director general al ANAR în 2015 și șef al Departamentului Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituției între 2012 și 2020.

Noul director general este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică, deține un master în Managementul Sectorului Public și a urmat stagii de pregătire în Franța și Germania. De-a lungul carierei, a reprezentat România în grupuri de lucru internaționale și a contribuit la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național.